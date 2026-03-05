Спортинг обвърза Тринкао до 2030 г.

Това е хрониката на едно обявено, но забавено подновяване. На 4 февруари стана публично известно, че 26-годишният нападател и Спортинг са се договорили за удължаване на договора, а тази сряда то стана официално: Тринкао е играч на Спортинг до 2030 г., ръкостискането между номер 17 и президента Фредерико Варандас е факт.

От началото на сезона Спортинг имаше план да поднови договорите на някои от основните фигури в отбора, повечето от които изтичаха през 2027 г. Тоест, през следващия сезон те щяха да навлязат в последната си година, което щеше да им позволи да преговарят свободно от януари същата година. Но както играчите, така и ръководството на "лъвовете" искаха да удължат връзките си.

The show must go on 🎭 Francisco Trincão renews his contract ✍️ pic.twitter.com/6XzsSEmLln — Sporting CP English (@SportingCP_en) March 4, 2026

Генералният директор по футбола на "зелено-белите", Бернардо Морайс Палмейро, се зае със задачата и приключи процесите с Педро Гонсалвеш, Гонсало Инасио, Диоманде и Жени Катамо (единственият, чийто договор беше до 2028 г.), като на мозамбиканеца автоматично бе удължен с още една година. Всички останали остават свързани с клуба до юни 2030 г.

Липсваше Тринкао, но вече не. След като бяха финализирани някои детайли, които забавиха процеса, "лъвовете" официализираха тази сряда споразумението, което удължава договора на играча с още три години, от 2027 до 2030 г., с клауза за откупуване, фиксирана на 60 милиона евро.

Това е епилогът на процес, който вече имаше установени линии, като например факта, че Тринкао ще получи капитанската лента. Той ще влезе в структурата и ще я носи веднага щом Мортен Юлманд напусне "Алваладе", което се очаква да се случи през лятото срещу висока сума. Фланелката с номер 10, която този сезон принадлежи на Жени Катамо, също може да премине към сегашния номер 17, за когото Спортинг наскоро инвестира още 11 милиона евро, за общо 18 милиона, за да придобие 50 процента от правата, които все още принадлежаха на Барселона, откъдето крилото пристигна през 2022 г. под наем, срещу такса от 3 милиона, а през 2023 г. "лъвовете" купиха първите 50 процента от правата за 7 милиона.

Тринкао, припомняме, е в "Алваладе" от сезон 2022/2023, като този първи сезон беше под наем, а всички останали вече са за постоянно. Този сезон нападателят е участвал в 38 мача, отбелязал е 11 гола и е направил 12 асистенции. Общо за Спортинг има 192 мача, 45 гола и 48 асистенции.

Сега на "лъвовете" остава да продължат с процесите по подновяване на договорите на още двама играчи, чиито договори изтичат през 2027 г.: Даниел Браганса и Нуно Сантос. И двамата се завърнаха след тежки контузии и дълги периоди на отсъствие. 26-годишният полузащитник трябва да подпише нов дългосрочен договор, а 31-годишният халф – по-кратък, но възнаграден за всичко, което е дал на клуба през последните пет сезона. Тези два случая трябва да бъдат приключени през лятото.