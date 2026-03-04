Групата на ЦСКА за двубоя с Ботев (Враца)

Слушай на живо: ЦСКА - Ботев (Враца)

Треньорският щаб на ЦСКА определи разширената група за днешния домакински мач срещу Ботев (Враца) от 24-ия кръг на efbet Лига. Мачът стартира в 18:30 часа на Националния стадион "Васил Левски".

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 19. Иван Турицов, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 3. Андрей Йорданов, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас