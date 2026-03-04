Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Групата на ЦСКА за двубоя с Ботев (Враца)

Групата на ЦСКА за двубоя с Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 13:15
  • 1538
  • 0
Групата на ЦСКА за двубоя с Ботев (Враца)
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Ботев (Враца)

Треньорският щаб на ЦСКА определи разширената група за днешния домакински мач срещу Ботев (Враца) от 24-ия кръг на efbet Лига. Мачът стартира в 18:30 часа на Националния стадион "Васил Левски".

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)
ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 19. Иван Турицов, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 3. Андрей Йорданов, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Рилдо ще попадне в групата на Левски за дербито с Лудогорец

Рилдо ще попадне в групата на Левски за дербито с Лудогорец

  • 4 март 2026 | 09:18
  • 1633
  • 2
Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача с Арда

Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача с Арда

  • 4 март 2026 | 09:06
  • 800
  • 0
Бивш капитан на Локо (Пд) с история за убийството на Георги Илиев

Бивш капитан на Локо (Пд) с история за убийството на Георги Илиев

  • 4 март 2026 | 08:37
  • 18510
  • 14
ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 8241
  • 114
Иван Кочев: Много пропуснахме

Иван Кочев: Много пропуснахме

  • 4 март 2026 | 07:59
  • 1265
  • 1
Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

  • 4 март 2026 | 07:40
  • 8209
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Черно море и Арда

11-те на Черно море и Арда

  • 4 март 2026 | 15:03
  • 36
  • 0
ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 8241
  • 114
Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

  • 4 март 2026 | 12:48
  • 8492
  • 25
Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

  • 4 март 2026 | 10:20
  • 13901
  • 10
Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

  • 4 март 2026 | 00:03
  • 61610
  • 184
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 45456
  • 46