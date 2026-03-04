Гласнер с добри новини от Кристъл Палас преди дербито с Тотнъм

Мениджърът на Кристал Палас Оливър Гласнер донесе добри новини за феновете на клуба преди лондонското дерби с Тотнъм утре. Двубоят ще сложи точка на 29-ия кръг в Премиър лийг, а срещата изглежда от по-голяма важност за “шпорите”, отколкото за “орлите”. Отборът от северен Лондон е в серия от четири поредни поражения и едва на четири точки от опасната зона. Палас пък се намира на 14-ата позиция, а нови три точки в актива на тима ще затвърдят подобряването на формата след слабото представяне около празниците.

“Джеферсън Лерма ще се завърне в състава. Той вече тренира с нас и е добре, но не е готов да започне мача, но ако ни е нужен в последните 15-20 минути, е на линия. Отсъствието на Максенс Лакроа (който бе изгонен през уикенда срещу Манчестър Юнайтед) ще е голяма загуба за нас. Срещу Уулвърхамптън показахме, че можем да печелим, дори с чиста мрежа, но други играчи трябва да направят крачка напред и да се представят по-добре, така че смятам, че сме подготвени. Съдията реши така и трябва да го приемем. Този мач вече е в историята и ние взехме своите позитиви от него. Видяхме какво можем да подобрим. Всеки мач носи опит, който е полезен.

Жан Филип-Матета също е близо своето завръщане. Вече е добре и планираме да го интегрираме в отбора от понеделник. Той няма да е готов да започне мача с АЕК Ларнака, но ще може да бъде на пейката. Целта ни е да бъде готов за мача с Ларнака и Лийдс. Еди Нкетия няма да е на разположение преди април, но полагаме много усилия, за да го възстановим,” заяви Гласнер.

