Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ривър Плейт
  3. Бивш треньор на Селта и Алавес пое Ривър Плейт

Бивш треньор на Селта и Алавес пое Ривър Плейт

  • 4 март 2026 | 16:22
  • 307
  • 0
Бивш треньор на Селта и Алавес пое Ривър Плейт

Ривър Плейт назначи аржентинеца Едуардо Кудет на поста старши треньор, съобщиха от гранда от Буенос Айрес. 51-годишният специалист заменя най-успешния наставник в историята на отбора Марсело Гаярдо.

Марсело Гаярдо обяви напускането си на Ривър Плейт
Марсело Гаярдо обяви напускането си на Ривър Плейт

Едуардо Кудет е играл като футболист за Ривър Плейт преди 25 години. Съвсем доскоро той водеше испанския елитен Алавес, като бе начело на тима от Витория близо сезон и половина, но през миналия месец се раздели с клуба по взаимно съгласие.

51-годишният треньор е бил начело още на Расинг Клуб, Росарио Сентрал, Селта (Виго), Атлетико Минейро, Интернасионал и Тихуана по време на кариерата си като наставник. Най-големият успех на Кудет е шампионската титла на Аржентина с Расинг през сезон 2018/2019.

Марсело Гаярдо се раздели с Ривър Плейт през миналата седмица. Той спечели общо 15 значими трофея с гранда от Буенос Айрес в два периода - 2014-2022 и 2024-2026 година.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Тръгна повторното дело за мелето на Магуайър на Миконос

Тръгна повторното дело за мелето на Магуайър на Миконос

  • 4 март 2026 | 15:25
  • 590
  • 1
Барселона потвърди за сериозните контузии на Кунде и Балде

Барселона потвърди за сериозните контузии на Кунде и Балде

  • 4 март 2026 | 15:15
  • 2241
  • 1
Селекционерът на Ирак не може да напусне ОАЕ

Селекционерът на Ирак не може да напусне ОАЕ

  • 4 март 2026 | 14:59
  • 553
  • 0
Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

  • 4 март 2026 | 14:27
  • 8830
  • 9
Френско светило, лекувал Ибрахимович, Неймар и Бензема, ще се грижи за контузения Мбапе

Френско светило, лекувал Ибрахимович, Неймар и Бензема, ще се грижи за контузения Мбапе

  • 4 март 2026 | 14:24
  • 2075
  • 1
Без гостуващи фенове на Галатасарай на "Анфийлд"

Без гостуващи фенове на Галатасарай на "Анфийлд"

  • 4 март 2026 | 13:38
  • 986
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:0 Арда, без точен удар на "Тича"

Черно море 0:0 Арда, без точен удар на "Тича"

  • 4 март 2026 | 16:45
  • 3090
  • 22
ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 11521
  • 121
Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

  • 4 март 2026 | 12:48
  • 13575
  • 32
Лудогорец подготвя 3 млн. евро за капитана на Войводина

Лудогорец подготвя 3 млн. евро за капитана на Войводина

  • 4 март 2026 | 16:51
  • 68
  • 0
Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

  • 4 март 2026 | 14:27
  • 8830
  • 9
Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

  • 4 март 2026 | 10:20
  • 18952
  • 19