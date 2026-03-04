Бивш треньор на Селта и Алавес пое Ривър Плейт

Ривър Плейт назначи аржентинеца Едуардо Кудет на поста старши треньор, съобщиха от гранда от Буенос Айрес. 51-годишният специалист заменя най-успешния наставник в историята на отбора Марсело Гаярдо.

Марсело Гаярдо обяви напускането си на Ривър Плейт

Едуардо Кудет е играл като футболист за Ривър Плейт преди 25 години. Съвсем доскоро той водеше испанския елитен Алавес, като бе начело на тима от Витория близо сезон и половина, но през миналия месец се раздели с клуба по взаимно съгласие.

51-годишният треньор е бил начело още на Расинг Клуб, Росарио Сентрал, Селта (Виго), Атлетико Минейро, Интернасионал и Тихуана по време на кариерата си като наставник. Най-големият успех на Кудет е шампионската титла на Аржентина с Расинг през сезон 2018/2019.

Марсело Гаярдо се раздели с Ривър Плейт през миналата седмица. Той спечели общо 15 значими трофея с гранда от Буенос Айрес в два периода - 2014-2022 и 2024-2026 година.

Снимки: Imago