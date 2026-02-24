Марсело Гаярдо обяви напускането си на Ривър Плейт

Наставникът на Ривър Плейт Марсело Гаярдо обяви, че ще напусне треньорския си пост начело на аржентинския гранд. Това стана ясно от видеообръщение на 50-годишния специалист, което клубът публикува в социалните мрежи.

“Това е съобщение за всички фенове на Ривър. Ще се опитам да бъда кратък, за да не ме завладеят емоцията и болката от това, че обявявам, че в четвъртък ще бъде моят последен мач. Имам само думи на благодарност. Най-вече на този огромен клуб и на хората за тяхната безусловна обич през всички тези години, включително в най-деликатните моменти като този, в който нещата определено не се развиха така, както бяхме планирали. В душата ми нахлуват емоцията и болката, че не успяхме да постигнем целите. Просто искам да благодаря и на тези, които реално повярваха в мен и в целия ми треньорски щаб, за да представляваме тази огромна институция и това, което носи със себе си. Нямам нищо друго, освен благодарности към всички. Просто моята обич е реципрочна на тази на всички фенове и от цялото си сърце се надявам, че тази институция, която се разви много през последните години и е модел за целия регион, скоро ще постигне добри футболни резултати, за да направи още по-голямо значението на Ривър като институция в света. Големи благодарности и силна прегръдка за всички”, казва Гаярдо в своето изявление.

Un mensaje de Marcelo Gallardo para todos los hinchas de River 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/byDSJdcnOY — River Plate (@RiverPlate) February 24, 2026

Така предстоящото в четвъртък домакинство на Банфийлд ще бъде последният мач на Гаярдо начело на Ривър Плейт. Първият му престой като треньор на тима беше изключително успешен с 14 трофея между 2014 и 2022 година, включително една титла на Аржентина и две в Копа Либертадорес. През лятото на 2024 година той се завърна на “Монументал”, но без да спечели нито един трофей. За сметка на това, в последните си 20 мача отборът допусна 13 загуби, а от началото на сезона статистиката му е три победи, едно равенство и три поражения. Според Diario Olé сред кандидатите за негов заместник са наставникът на Сао Пауло Ернан Креспо, треньорът на Алавес Едуардо Кудет и футболният директор на Реал Мадрид Сантиаго Солари.

TRAS LA SALIDA DE GALLARDO ¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS A DIRIGIR RIVER? 😯🔴⚪️



📽️ @catalinasarra pic.twitter.com/RQ0JBRz23i — Diario Olé (@DiarioOle) February 24, 2026

Снимки: Gettyimages