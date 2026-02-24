Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ривър Плейт
  3. Марсело Гаярдо обяви напускането си на Ривър Плейт

Марсело Гаярдо обяви напускането си на Ривър Плейт

  • 24 фев 2026 | 17:15
  • 511
  • 0
Марсело Гаярдо обяви напускането си на Ривър Плейт

Наставникът на Ривър Плейт Марсело Гаярдо обяви, че ще напусне треньорския си пост начело на аржентинския гранд. Това стана ясно от видеообръщение на 50-годишния специалист, което клубът публикува в социалните мрежи.

“Това е съобщение за всички фенове на Ривър. Ще се опитам да бъда кратък, за да не ме завладеят емоцията и болката от това, че обявявам, че в четвъртък ще бъде моят последен мач. Имам само думи на благодарност. Най-вече на този огромен клуб и на хората за тяхната безусловна обич през всички тези години, включително в най-деликатните моменти като този, в който нещата определено не се развиха така, както бяхме планирали. В душата ми нахлуват емоцията и болката, че не успяхме да постигнем целите. Просто искам да благодаря и на тези, които реално повярваха в мен и в целия ми треньорски щаб, за да представляваме тази огромна институция и това, което носи със себе си. Нямам нищо друго, освен благодарности към всички. Просто моята обич е реципрочна на тази на всички фенове и от цялото си сърце се надявам, че тази институция, която се разви много през последните години и е модел за целия регион, скоро ще постигне добри футболни резултати, за да направи още по-голямо значението на Ривър като институция в света. Големи благодарности и силна прегръдка за всички”, казва Гаярдо в своето изявление.

Така предстоящото в четвъртък домакинство на Банфийлд ще бъде последният мач на Гаярдо начело на Ривър Плейт. Първият му престой като треньор на тима беше изключително успешен с 14 трофея между 2014 и 2022 година, включително една титла на Аржентина и две в Копа Либертадорес. През лятото на 2024 година той се завърна на “Монументал”, но без да спечели нито един трофей. За сметка на това, в последните си 20 мача отборът допусна 13 загуби, а от началото на сезона статистиката му е три победи, едно равенство и три поражения. Според Diario Olé сред кандидатите за негов заместник са наставникът на Сао Пауло Ернан Креспо, треньорът на Алавес Едуардо Кудет и футболният директор на Реал Мадрид Сантиаго Солари.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Изненада: Престиани и Моуриньо пристигнаха с Бенфика в Мадрид

Изненада: Престиани и Моуриньо пристигнаха с Бенфика в Мадрид

  • 24 фев 2026 | 15:36
  • 930
  • 2
Арбелоа: Мислим само за мача и победата, Винисиус е много мотивиран

Арбелоа: Мислим само за мача и победата, Винисиус е много мотивиран

  • 24 фев 2026 | 15:27
  • 2517
  • 4
Куртоа: Вярвам 100% на Вини

Куртоа: Вярвам 100% на Вини

  • 24 фев 2026 | 15:19
  • 2054
  • 1
Треньорът на Лион: Какво почувствах, когато Инфантино връчи на Тръмп наградата за мир на ФИФА? Срам

Треньорът на Лион: Какво почувствах, когато Инфантино връчи на Тръмп наградата за мир на ФИФА? Срам

  • 24 фев 2026 | 15:15
  • 1251
  • 3
Фонт за Лапорта: С всеки ден все повече заприличва на Тръмп, търси си въображаеми врагове

Фонт за Лапорта: С всеки ден все повече заприличва на Тръмп, търси си въображаеми врагове

  • 24 фев 2026 | 14:45
  • 566
  • 0
Хакими ще бъде съден за изнасилване

Хакими ще бъде съден за изнасилване

  • 24 фев 2026 | 14:34
  • 4943
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Завършват "Арена Варна" догодина, държавата дава 15 млн. евро

Завършват "Арена Варна" догодина, държавата дава 15 млн. евро

  • 24 фев 2026 | 15:59
  • 15129
  • 83
Трансферният прозорец в България затваря днес - Локо (Пд) взе халф от ЦСКА

Трансферният прозорец в България затваря днес - Локо (Пд) взе халф от ЦСКА

  • 24 фев 2026 | 18:00
  • 47666
  • 79
Янтра 2:0 Етър

Янтра 2:0 Етър

  • 24 фев 2026 | 17:27
  • 3471
  • 0
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 23665
  • 0
Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

  • 24 фев 2026 | 14:32
  • 14619
  • 8
Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

  • 24 фев 2026 | 16:07
  • 7559
  • 12