Проблеми със съдиите за Дончич при победа на Лейкърс над Пеликенс

  • 4 март 2026 | 10:32
Проблеми със съдиите за Дончич при победа на Лейкърс над Пеликенс

Лос Анджелис Лейкърс надделя над Ню Орлиънс Пеликанс със 110:101 за трети пореден успех в Националната баскетболна асоциация (НБА).

„Пеликаните“ поведоха с 8 точки в средата на заключителната четвърт, но калифорнийци се съвзеха, а Маркъс Смарт и Лука Дончич вкараха ключови тройки в последните две минути, за да си гарантират победата.

Словенската звезда получи 14-ото си техническо нарушение за сезона във втората част, а в края на мача той се размина с второ такова и дисквалификация, след като иронично аплодира съдийско решение. При 16 той автоматично ще бъде наказан за един двубой.

С този успех Лейкърс подобриха баланса си до 37-24 и заемат шестата позиция в Западната конференция, докато Пеликанс са 13-и с 19-44.

Лука Дончич беше най-резултатен в двубоя с 27 точки, 10 борби и 7 асистенции, ЛеБрон Джеймс добави 21 точки и по 7 борби и асистенции, а Остин Рийвс допринесе с 15 точки и 8 борби.

За Ню Орлиънс Зайън Уилямсън отбеляза 24 точки, Трей Мърфи III се отчете с 21 точки и 8 борби, а Садик Бей вкара 18 точки. Дежонте Мъри изигра най-силния си мач, откакто се завърна след едногодишно отсъствие, записвайки 17 точки и по 8 борби и асистенции.

