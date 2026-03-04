Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски (Карлово)
  3. Господин Мирчев: Поздравявам СФК Раковски

Господин Мирчев: Поздравявам СФК Раковски

  • 4 март 2026 | 12:56
  • 167
  • 0
Господин Мирчев: Поздравявам СФК Раковски

Вчера, Левски (Карлово) се наложи с 2:1 у дома над СФК Раковски (Раковски). Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Господин Мирчев, треньор на домакините коментира пред Sportal.bg.

Левски (Карлово) поредна победа
Левски (Карлово) поредна победа

„Спечелихме последния си мач. В него си разделихме по едно полувреме. Ние доминирахме през първото и пропуснахме да вкараха още голове. След почивката СФК Раковски ни надигра, особено в заключителните 20 минути. Поздравявам футболистите им. Сигурен съм, че на много отбори ще им е трудно срещу тях“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Рилдо ще попадне в групата на Левски за дербито с Лудогорец

Рилдо ще попадне в групата на Левски за дербито с Лудогорец

  • 4 март 2026 | 09:18
  • 1379
  • 2
Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача с Арда

Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача с Арда

  • 4 март 2026 | 09:06
  • 688
  • 0
Бивш капитан на Локо (Пд) с история за убийството на Георги Илиев

Бивш капитан на Локо (Пд) с история за убийството на Георги Илиев

  • 4 март 2026 | 08:37
  • 14208
  • 9
ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 5736
  • 97
Иван Кочев: Много пропуснахме

Иван Кочев: Много пропуснахме

  • 4 март 2026 | 07:59
  • 1099
  • 1
Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

  • 4 март 2026 | 07:40
  • 5656
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 5736
  • 97
Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

  • 4 март 2026 | 12:48
  • 2774
  • 4
Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

  • 4 март 2026 | 07:40
  • 5656
  • 5
Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

  • 4 март 2026 | 10:20
  • 9495
  • 7
Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

  • 4 март 2026 | 00:03
  • 59159
  • 177
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 43100
  • 43