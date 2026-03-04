Господин Мирчев: Поздравявам СФК Раковски

Вчера, Левски (Карлово) се наложи с 2:1 у дома над СФК Раковски (Раковски). Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Господин Мирчев, треньор на домакините коментира пред Sportal.bg.

Левски (Карлово) поредна победа

„Спечелихме последния си мач. В него си разделихме по едно полувреме. Ние доминирахме през първото и пропуснахме да вкараха още голове. След почивката СФК Раковски ни надигра, особено в заключителните 20 минути. Поздравявам футболистите им. Сигурен съм, че на много отбори ще им е трудно срещу тях“.