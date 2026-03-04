Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Силен Аспарух Аспарухов заби 20 точки, но Шлепск загуби от Хелм

Силен Аспарух Аспарухов заби 20 точки, но Шлепск загуби от Хелм

  • 4 март 2026 | 12:40
  • 154
  • 0
Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов изигра поредния си силен двубой в полската Plus Liga.

Аспарух Аспарухов и неговият Шлепск Малов Сувалки паднаха като гост от ИнПост (Хелм) с 1:3 (25:27, 25:19, 22:25, 23:25) в мач от 24-ия кръг, който се игра пред 1500 зрители.

Аспарух Аспарухов изигра пореден силен двубой и заби 20 точки (3 аса, 3 блока, 48% ефективност в атака, 17% перфектно и 28% позитивно посрещане - +12).

Диагоналът Бартош Филипяк бе най-резултатен в двубоя с 22 точки (2 аса, 2 блока, 50% ефективност в атака - +15).

Амирхосдейн Есфандиер и Павел Русин реализираха по 17 точки за Хелм.

Йежи Гош добави 14 точки.

