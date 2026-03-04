Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Варна събира елита на европейската художествена гимнастика

Варна събира елита на европейската художествена гимнастика

  • 4 март 2026 | 12:35
  • 147
  • 0
Варна събира елита на европейската художествена гимнастика

Варна ще бъде домакин на първото заседание на новоизбрания Технически комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика - ключов орган, който определя развитието и посоката на спорта в Европа. То ще се проведе от 5 до 8 март.

Начело на комитета е президентът Елисо Бедошвили, а сред членовете му са изявени специалисти и доказани имена в художествената гимнастика: Християна Тодорова, Изабел Де Косио, Сайла Питканен, Ариел Миланезио, Весна Радонич и Наталия Йеромина.

Работната среща във Варна бележи началото на мандата на новия състав на комитета, който ще има ключова роля в развитието на европейските турнири и регламентите в художествената гимнастика през следващите години. Кулминацията на заседанието ще бъде на 6 март от 10:00 часа, когато ще се проведе официалното теглене на жребия за предстоящото Европейско първенство по художествена гимнастика, което ще се състои именно във Варна в края на месец май.

"Така морската столица за пореден път се превръща в център на европейската художествена гимнастика, събирайки водещите специалисти на континента в навечерието на едно от най-очакваните събития в календара на спорта", написаха от БФХГ във Фейсбук.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Давид Иванов ще представя България на Световната купа в Баку

Давид Иванов ще представя България на Световната купа в Баку

  • 3 март 2026 | 20:40
  • 918
  • 0
Гимнастичките на Левски завоюваха редица отличия на турнира "Creta Cup" в Гърция

Гимнастичките на Левски завоюваха редица отличия на турнира "Creta Cup" в Гърция

  • 2 март 2026 | 09:21
  • 777
  • 0
Пет медала за България на турнира по спортна гимнастика "Мемориал Дарио Можник" в Хърватия

Пет медала за България на турнира по спортна гимнастика "Мемориал Дарио Можник" в Хърватия

  • 2 март 2026 | 09:11
  • 903
  • 0
Дара Стоянова завоюва сребро на финала на обръч в Тарту

Дара Стоянова завоюва сребро на финала на обръч в Тарту

  • 1 март 2026 | 20:40
  • 899
  • 0
Блестящо представяне на родните грации в Тарту

Блестящо представяне на родните грации в Тарту

  • 1 март 2026 | 20:24
  • 1332
  • 0
4 от 4 за Алекса Рашева на турнира Miss Valentine 2026 в Тарту

4 от 4 за Алекса Рашева на турнира Miss Valentine 2026 в Тарту

  • 1 март 2026 | 16:15
  • 791
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 5728
  • 97
Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

  • 4 март 2026 | 12:48
  • 2759
  • 4
Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

  • 4 март 2026 | 07:40
  • 5652
  • 5
Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

  • 4 март 2026 | 10:20
  • 9480
  • 7
Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

  • 4 март 2026 | 00:03
  • 59157
  • 177
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 43092
  • 43