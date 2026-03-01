Популярни
Левски с шампионски обрат на "Герена" - на живо с отзивите след 4:3 над Локомотив (Сф)
  2. Гимнастика
  3. Дара Стоянова завоюва сребро на финала на обръч в Тарту

Дара Стоянова завоюва сребро на финала на обръч в Тарту

  • 1 март 2026 | 20:40
  • 234
  • 0
Дара Стоянова завоюва сребро на финала на обръч в Тарту

Националката Дара Стоянова завоюва сребърно отличие на финала на обръч на турнира Гран При по художествена гимнастика в Тарту (Естония).

Българката изигра отлично композицията си и получи оценка 27.600 точки (трудност 12.100; артистичност 7.800; изпълнение 7.700).

Победителка на този уред стана европейската шампионка от Талин 2025 Таисия Онофричук (Украйна) с 29.050, а трета е Джована Сантос (Бразилия) с 27.100.

Дара Стоянова зае шесто място на финала на топка с 25.250 (10.600; 7.550; 7.100), а първа е Тара Драгаш (Италия) с 27.350 точки.

Финалите на бухалки и на лента са по-късно тази вечер. Това е първи голям международен турнир за новия сезон.

Съдия за България в надпреварата е Силвия Митева-Янева.

Така България приключва турнирите в Тарту с общо шест отличия - четири златни и два сребърни, след като родните грации спечелиха медали и от съпътстващия международен турнир за девойки и за жени Miss Valentine 2026.

Снимка: БФХГ

