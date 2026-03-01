4 от 4 за Алекса Рашева на турнира Miss Valentine 2026 в Тарту

Българката Алекса Рашева продължава с отличното си представяне при дебюта си във възраст жени на международния турнир по художествена гимнастика Miss Valentine 2026 в Тарту (Естония) и се класира за всичките четири финала на отделните уреди.

В днешния състезателен ден възпитаничката на Боряна Калейн изигра отлично съчетанието си с лента и получи 26.700 точки (трудност 11.600; артистичност 7.750; изпълнение 7.350), с което се класира сред финалистките с първи по сила резултат.

На бухалки тя допусна неточности, но беше оценена с 24.850 точки (11.100; 7.550; 6.500) и със седма по сила оценка също намери място на финала.

Още в първото си състезание при жените - четири финала, стабилни оценки и сериозна заявка за бъдещето.

Съдия за България в надпреварата е Силвия Митева-Янева.

До края на деня предстоят финалите при девойките с участието на Сияна Алекова и Деа Емилова, при жените Алекса Рашева и на турнира Гран При Дара Стоянова на обръч и на топка.

Снимка: БФХГ