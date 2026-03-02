Гимнастичките на Левски завоюваха редица отличия на турнира "Creta Cup" в Гърция

Представителките на клуб по художествена гимнастика Левски завоюваха редица отличия на международния турнир “Creta Cup” в Гърция.

При родени 2015 година Виктория Николова спечели многобоя и златни медали без уред, на въже и на обръч, при родени 2014-а Василена Пелтекова е първа в многобоя и взе злато на всички уреди, при родени 2013-а Миа Александрова има сребро в многобоя, два сребърни и два бронзови медала на отделните уреди.

При родени 2012-а националната състезателка Радина Стоянова триумфира в състезанието, а другата националка Пламена Петрова се окичи с бронза. Стоянова има още три златни и един сребърен медал на уредите, а Петрова е със злато на обръч и още два бронза.

Националната състезателка на Австралия и клуб Левски Уаян Майер-Рохов се нареди на шесто място и има бронз на бухалки.

При жените Иванина Иванска е с бронзов медал в многобоя в елитната конкуренция на национални състезателки на Гърция. Тя заслужи и бронз на топка. Анания Димитрова се пребори за две сребърни отличия на обръч и на лента, съобщиха от клуба във Фейсбук.

Снимка: Клуб по Художествена гимнастика -"Левски"/ Фейсбук