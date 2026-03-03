Популярни
Давид Иванов ще представя България на Световната купа в Баку

  3 март 2026
Давид Иванов ще бъде единствен представител на България на Световната купа по спортна гимнастика, която ще се проведе от 5 до 8 март в столицата на Азербайджан - Баку.

Европейският вицешампион за младежи от първенството в Римини ще премери сили на своя коронен уред кон с гривни.

Турнирът събира сериозен елит и състезатели от 32 държави. Сред заявените имена личат олимпийските шампиони Рис МакКленахан (Ирландия), Кайла Немур (Алжир) и Елефтериос Петруниас (Гърция).

В Баку ще стартира и легендарната Оксана Чусовитина (Узбекистан), която на 50 години продължава да преследва олимпийска квота за Игрите в Лос Анджелис - потенциално девето нейно участие на най-големия спортен форум.

