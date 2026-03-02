Пет медала за България на турнира по спортна гимнастика "Мемориал Дарио Можник" в Хърватия

Пет медала спечелиха българските състезатели на турнира "Мемориал Дарио Можник" в Хърватия. Клуб по спортна гимнастика Левски-Спартак взе сребро в отборната надпревара във възрастите Pre-Youth и Youth в женско направление с актив от 81.397 и 87.330 точки. Във възраст Pre-Youth с бронз от отборното си тръгнаха момичетата от клуб Юнак с актив от 81.396 точки.

В многобоя в женско направление, възраст Youth, Биляна Банева зае първото място със сбор 45.765 точки (11. 766 точки - прескок, 9.466 точки - смесена успоредка, 12.333 - греда и 12.200 - земя).

В многобоя в женско направление във възраст Pre-Youth Виктория Илиева от клуб Юнак се нареди трета с 41.231 точки (11. 333 точки - прескок, 9.666 точки - смесена успоредка, 9.766 - греда и 10.466 - земя)

Генералният секретар на БФ Гимнастика, олимпийският вицешампион на халки Йордан Йовчев беше гост на турнира.

Останалите български представители:

Женско направление, възраст Pre-Youth:

Биляна Танчева - Левски-Спартак - 4-о място

Моника Караколева - Юнак - 6-о място

Катерина Трендафилова - Левски-Спартак - 11-о място

Анастасия Матанова - Левски-Спартак - 12-о място

Александра Накова - Левски-Спартак - 15-о място

Аглая Петрова - Левски-Спартак - 16-о място

Ива Димитрова - Левски-Спартак - 19-о място

Даяна Пенчева - Левски-Спартак - 21-о място

Мария Илиева - Юнак - 22-о място Мариана Димитрова - Левски-Спартак - 23-о място

Аия Петкова - Левски-Спартак - 24-о място

Адриана Йорданова - Левски-Спартак - 25-о място

Отборно:

Левски-Спартак 3 - 6-о място - 76.197 точки и Левски-Спартак 2 - 7-мо място - 75.763 точки.

Женско направление, възраст Youth:

Валерия Хинкова - Левски-Спартак - 11-о място

Магдалена Арсенова - Левски-Спартак - 14-о място

Ксения Матанова - Левски-Спартак - 18-о място

Михаела Величкова - Левски-Спартак - 21-о място

Виктория Димитрова - Юнак - 23-о място

Дария Велчева - Юнак - 24-о място

Александра Стоянова - Юнак - 27-о място

Отборно:

Вторият отбор на Левски - Спартак е 9-и с 74.931 точки, а Юнак е 10-и с 71.398 точки

Мъжко направление - Pre-Youth:

Многобой:

Павел Попов - ЦСКА - 6-о място с 63.450 точки (земя - 10.350, кон с гривни - 11.150, халки - 11.150, прескок - 10.100, успоредка - 10.800, висилка - 9.900)

Тихон Галиузов -Левски-Спартак - 11-о място

Йордан Димитров - Левски-Спартак - 15-о място

Тодор Найденов - Левски-Спартак - 18-о място

Отборно:

Левски-Спартак - 5-о място със 120.600 точки

Снимка: Българска федерация по гимнастика / Фейсбук