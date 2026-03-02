Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Пет медала за България на турнира по спортна гимнастика "Мемориал Дарио Можник" в Хърватия

Пет медала за България на турнира по спортна гимнастика "Мемориал Дарио Можник" в Хърватия

  • 2 март 2026 | 09:11
  • 208
  • 0
Пет медала за България на турнира по спортна гимнастика "Мемориал Дарио Можник" в Хърватия

Пет медала спечелиха българските състезатели на турнира "Мемориал Дарио Можник" в Хърватия. Клуб по спортна гимнастика Левски-Спартак взе сребро в отборната надпревара във възрастите Pre-Youth и Youth в женско направление с актив от 81.397 и 87.330 точки. Във възраст Pre-Youth с бронз от отборното си тръгнаха момичетата от клуб Юнак с актив от 81.396 точки.

В многобоя в женско направление, възраст Youth, Биляна Банева зае първото място със сбор 45.765 точки (11. 766 точки - прескок, 9.466 точки - смесена успоредка, 12.333 - греда и 12.200 - земя).

В многобоя в женско направление във възраст Pre-Youth Виктория Илиева от клуб Юнак се нареди трета с 41.231 точки (11. 333 точки - прескок, 9.666 точки - смесена успоредка, 9.766 - греда и 10.466 - земя)

Генералният секретар на БФ Гимнастика, олимпийският вицешампион на халки Йордан Йовчев беше гост на турнира.

Останалите български представители: 

Женско направление, възраст Pre-Youth: 

Биляна Танчева - Левски-Спартак - 4-о място 

Моника Караколева - Юнак - 6-о място 

Катерина Трендафилова - Левски-Спартак - 11-о място 

Анастасия Матанова - Левски-Спартак - 12-о място 

Александра Накова - Левски-Спартак - 15-о място 

Аглая Петрова - Левски-Спартак - 16-о място 

Ива Димитрова - Левски-Спартак - 19-о място

 Даяна Пенчева - Левски-Спартак - 21-о място 

Мария Илиева - Юнак - 22-о място Мариана Димитрова - Левски-Спартак - 23-о място

 Аия Петкова - Левски-Спартак - 24-о място 

Адриана Йорданова - Левски-Спартак - 25-о място

Отборно: 

Левски-Спартак 3 - 6-о място - 76.197 точки и Левски-Спартак 2 - 7-мо място - 75.763 точки.

Женско направление, възраст Youth: 

Валерия Хинкова - Левски-Спартак - 11-о място

 Магдалена Арсенова - Левски-Спартак - 14-о място 

Ксения Матанова - Левски-Спартак - 18-о място 

Михаела Величкова - Левски-Спартак - 21-о място

 Виктория Димитрова - Юнак - 23-о място 

Дария Велчева - Юнак - 24-о място 

Александра Стоянова - Юнак - 27-о място

Отборно: 

Вторият отбор на Левски - Спартак е 9-и с 74.931 точки, а Юнак е 10-и с 71.398 точки

Мъжко направление - Pre-Youth:

Многобой: 

Павел Попов - ЦСКА - 6-о място с 63.450 точки (земя - 10.350, кон с гривни - 11.150, халки - 11.150, прескок - 10.100, успоредка - 10.800, висилка - 9.900) 

Тихон Галиузов -Левски-Спартак - 11-о място

 Йордан Димитров - Левски-Спартак - 15-о място 

Тодор Найденов - Левски-Спартак - 18-о място

Отборно: 

Левски-Спартак - 5-о място със 120.600 точки

Снимка: Българска федерация по гимнастика / Фейсбук

