  3. Блестящо представяне на родните грации в Тарту

  • 1 март 2026 | 20:24
  • 433
  • 0
Блестящо представяне на родните грации в Тарту

Четири златни и един сребърен медал спечелиха българските състезателки при девойките и при жените на международния турнир по художествена гимнастика Miss Valentine 2026 в Тарту (Естония).

При девойките Деа Емилова и Сияна Алекова, които станаха шампионки отборно, завоюваха още три медала на финалите на отделните уреди.

Емилова взе златото на финала на бухалки с оценки 27.700 точки (трудност 11.500; артистичност 8.100; изпълнение 8.100) и стана втора на лента с 25.050 (9.800; 7.550; 7.700) след шампионката Нита Джамагидзе (Грузия) с 25.300.

Алекова триумфира на финала на лента след отлично изиграване с 26.500 (10.500; 8.000; 8.000) точки и остана четвърта на обръч с 25.600 (10.700; 7.500; 7.400).

При жените Алекса Рашева триумфира на финала на бухалки на международния турнир "Miss Valentine". Възпитаничката на Боряна Калейн получи от съдиите 28.450 точки (трудност 13.100; артистичност 7.350; изпълнение 8.050).

На лента тя остана четвърта с 24.050 (11.200; 6.950; 5.950), на топка е пета с 24.100 (10.300; 7.400; 7.000, наказание 0.60), а на обръч се нареди осма с 21.750 (8.900; 6.750; 6.100).

Съдия за България в надпреварата е Силвия Митева-Янева.

Снимка: БФХГ

