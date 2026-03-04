Популярни
  3. Бившият национал Мартин Иванов влиза в политиката

Бившият национал Мартин Иванов влиза в политиката

  • 4 март 2026 | 11:20
  • 771
  • 1

Бившият национал и либеро на вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив) Мартин Иванов влиза в политиката.

Волейболистът ще бъде част от листите на коалиция „Сияние“, която бе регистрирана днес в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в предстоящите избори.

Коалицията, представлявана от Николай Попов – баща на загиналата при катастрофа край Телиш 12-годишна Сияна – внесе вчера в ЦИК 6507 подписа, събрани за по-малко от 48 часа. Документите бяха подадени в 10:00 часа на 3 март – Денят на Освобождението на България – бе определена от инициаторите като символичен избор.

Самият Мартин Иванов обясни мотивите си с емоционален пост в социалните мрежи:

„Малко хора знаят, че баща ми беше убит на пешеходна пътека преди 2 години и все още сме на първа инстанция, чакайки правосъдие! Допирът ми до българската правосъдна система ме срещна с „неволята“ и реших, че трябва да направя крачка към действия, а не само приказки. Бях поканен да се включа в предизборната кампания на коалиция „СИЯНИЕ“, чиято кауза припознавам и подкрепям. Бащата на Сияна, Николай Попов, не е сам в битката, с която се е заел. Борбата с пътния травматизъм, корупцията и затлачените институции не е лека работа, но вярвам, че заедно бихме намерили работещи решения за истинска промяна. Надявам се, че ще ме подкрепите – ще разчитам на вас!“, написа Мартин Иванов в профилите си в социалните медии.

