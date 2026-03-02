Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Евролигата е изправена пред нови размествания в програмата, очаква се отлагане на мача между Партизан и Дубай

Евролигата е изправена пред нови размествания в програмата, очаква се отлагане на мача между Партизан и Дубай

  2 март 2026 | 14:27
  • 308
  • 0
Евролигата е изправена пред нови размествания в програмата, тъй като се очаква мачът на Партизан (Белград) с тима на Дубай да бъде отменен.

Президентът на сръбския клуб Остоя Мияйлович изрази сериозни опасения относно бъдещето на сезона, като подчерта, че регионалните конфликти и усложненията при пътуванията компрометират протичането на турнира, пише Basketnews.com.

По програма Партизан трябва да приеме Дубай Баскет в "Белградска Арена" на 5 март в мач от 30-ия кръг на Евролигата.

"Трима от нашите играчи отидоха на почивка в Дубай, както много хора през последните години. Това е тяхно право - не може да бъдат съветвани къде трябва и къде не трябва да ходят", заяви Мияйлович.

"В този момент, доколкото знаем, 14 състезатели от Евролигата и един треньор - Шарунас Ясикевичус, са в Дубай. Клубът ни непрекъснато разговаря с нашите баскетболисти. Те са в безопасност", добави президентът на Партизан.

Остоя Мияйлович благодари на Дубай Баскет, че е позволил на играчите да тренират и разкри, че от клуба са обещали да върнат състезателите в Белград с чартърния им полет.

"Искам да благодаря на Дубай Баскет, че им позволиха да тренират, докато са там. Те няма да летят до Белград днес или утре, така че мачът определено ще бъде отложен. В този момент не можем да преценим кога биха могли да се върнат. Получихме обещания, че чартърен полет с играчи от Дубай ще лети до Оман, но не знаем кога ще се случи това", обясни Мияйлович.

Босът на сръбския тим очаква реакция от Борда на Евролигата и не скри, че се опасява за останалата част от сезона.

