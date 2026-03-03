Популярни
  2. Футбол свят
  3. Рууд Гулит възмутен: Футболът стана ужасен, спирам да гледам

Рууд Гулит възмутен: Футболът стана ужасен, спирам да гледам

  • 3 март 2026 | 16:58
  • 1443
  • 2
Европейският шампион с Нидерландия Рууд Гулит вече е разочарован от модерния футбол. 63-годишният вече легендарен състезател от миналото не одобрява някои неща в играта.

“Реших да СПРА да гледам футбол. Вече не се наслаждавам на нашия спорт. Гледах Арсенал срещу Челси – какъв абсолютен БОКЛУК беше този мач!”, написа Гулит.

„Виждам играчи, които се опитват да изкарват корнери, да печелят тъчове, виждам момчетата край тъчлинията, готови да подават кърпи на футболистите. Футболът стана абсолютно УЖАСЕН. Надявам се това да не е посоката, в която вървим. Чакам играчи, които отново ще тръгват на един срещу един срещу защитниците, някой като Ламин Ямал. Липсва ми радостта! Просто вече не се наслаждавам на футбола. Всички просто изпълняват задачи на терена. Къде са играчите, които дриблират? Къде са играчите с топки? ЗАЩО ВСИЧКИ ПОДАВАТ?! ПОДАВАТ! ПОДАВАТ! ПОДАВАТ!“, добави той.

