  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  България в топ 3 по медали на "Странджа"

България в топ 3 по медали на "Странджа"

  • 3 март 2026 | 14:11
  • 511
  • 1
България в топ 3 по медали на "Странджа"

България завърши в Топ 3 по спечелени медали при мъжете на Купа „Странджа“. В изключителна конкуренция националите ни заеха трето място в класирането на 77-ото издание на най-стария международен турнир по бокс в Европа. „Лъвовете“ грабнаха пет отличия – злато на Радослав Росенов, сребро на Рами Киуан и бронз на Ясен Радев, Уилиам Чолов и Йордан Морехон.

Пред България в подреждането се наредиха единствено Узбекистан и Украйна. Двете страни имат по 9 медала (3-2-4), делейки първата позиция. Зад националите ни пък остават световни сили като САЩ (1-1-1), Казахстан (1-1-0), Англия (1-0-2), Бразилия (0-2-1) и др.

В общото класиране по медали (мъже и жени) България е на четвърта позиция със седем отличия (2-1-5). Отборната титла бе връчена на Узбекистан (7-4-6), а Топ 3 допълват Казахстан (4-2-3) и Украйна (3-3-4).

Общо 18 държави излъчиха по един или повече медалисти. На ринга в зала „София“ се качиха близо 350 боксьори от 35 държави от 5 континента.

