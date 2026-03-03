Флойд Мейуедър ще се бие с многократен световен шампион по кикбокс в Атина

Преди да се изправи срещу Мани Пакиао (47 г.) на 19 септември, Флойд Мейуедър (49 г.) прие да се дуелира с Майк Замбидис (45 г.), гръцки кикбоксьор. Двубоят ще се проведе през юни в Атина.

11 години след „мача на века“, Флойд Мейуедър и Мани Пакиао отново ще се срещнат на ринга, в Sphere в Лас Вегас. Мачът ще се проведе на 19 септември и ще може да бъде гледан на живо по Netflix.

Преди двубоя с Пакиао, Мейуедър обяви, че ще се бие с Майк Замбидис, многократен световен шампион по кикбокс, който се оттегли през 2015 г. след победа над Стив Моксън в Атина, столицата на Гърция.

„2026 година започва да изглежда вълнуваща за мен. Предстои ми да се забавлявам! Атина, Гърция, пригответе се. Това лято ще има легендарна битка“, написа Мейуедър в Instagram.

Замбидис има баланс от 157 победи и 24 загуби, като е спечелил 87 битки с нокаут. От друга страна, Мейуедър е непобеден, с 50 спечелени мача.

След като победи Пакиао през 2015 г., американецът спечели още срещу Андре Берто на 12 септември 2015 г. и срещу Конър Макгрегър на 26 август 2017 г. След това многократният световен шампион по бокс се оттегли от активна дейност и започна да участва в различни демонстративни мачове.

Подобно на Мейуедър, и Пакиао е бил световен шампион в няколко боксови категории. Той имаше важна политическа кариера, но през 2025 г. се завърна на ринга и се изправи срещу Марио Бариос. Мачът в MGM Grand Garden Arena в Парадайз, Невада, завърши наравно.

На 19 септември двамата съперници ще се изправят един срещу друг, а филипинецът ще се опита да си отмъсти за поражението от 2015 г., когато Мейуедър спечели с единодушно съдийско решение.