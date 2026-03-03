Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Флойд Мейуедър ще се бие с многократен световен шампион по кикбокс в Атина

Флойд Мейуедър ще се бие с многократен световен шампион по кикбокс в Атина

  • 3 март 2026 | 13:36
  • 176
  • 0
Флойд Мейуедър ще се бие с многократен световен шампион по кикбокс в Атина

Преди да се изправи срещу Мани Пакиао (47 г.) на 19 септември, Флойд Мейуедър (49 г.) прие да се дуелира с Майк Замбидис (45 г.), гръцки кикбоксьор. Двубоят ще се проведе през юни в Атина.

11 години след „мача на века“, Флойд Мейуедър и Мани Пакиао отново ще се срещнат на ринга, в Sphere в Лас Вегас. Мачът ще се проведе на 19 септември и ще може да бъде гледан на живо по Netflix.

Преди двубоя с Пакиао, Мейуедър обяви, че ще се бие с Майк Замбидис, многократен световен шампион по кикбокс, който се оттегли през 2015 г. след победа над Стив Моксън в Атина, столицата на Гърция.

„2026 година започва да изглежда вълнуваща за мен. Предстои ми да се забавлявам! Атина, Гърция, пригответе се. Това лято ще има легендарна битка“, написа Мейуедър в Instagram.

Замбидис има баланс от 157 победи и 24 загуби, като е спечелил 87 битки с нокаут. От друга страна, Мейуедър е непобеден, с 50 спечелени мача.

След като победи Пакиао през 2015 г., американецът спечели още срещу Андре Берто на 12 септември 2015 г. и срещу Конър Макгрегър на 26 август 2017 г. След това многократният световен шампион по бокс се оттегли от активна дейност и започна да участва в различни демонстративни мачове.

Подобно на Мейуедър, и Пакиао е бил световен шампион в няколко боксови категории. Той имаше важна политическа кариера, но през 2025 г. се завърна на ринга и се изправи срещу Марио Бариос. Мачът в MGM Grand Garden Arena в Парадайз, Невада, завърши наравно.

На 19 септември двамата съперници ще се изправят един срещу друг, а филипинецът ще се опита да си отмъсти за поражението от 2015 г., когато Мейуедър спечели с единодушно съдийско решение.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Министър Димитър Илиев награди с почетни плакети медалистите от Европейското първенство по ММА

Министър Димитър Илиев награди с почетни плакети медалистите от Европейското първенство по ММА

  • 2 март 2026 | 20:07
  • 829
  • 0
MAX FIGHT се завръща през април

MAX FIGHT се завръща през април

  • 2 март 2026 | 18:13
  • 907
  • 0
Носителите на Купа „Странджа“ с първи думи след битките в София

Носителите на Купа „Странджа“ с първи думи след битките в София

  • 2 март 2026 | 18:06
  • 1100
  • 0
Eто кои обраха специалните награди на SENSHI 30

Eто кои обраха специалните награди на SENSHI 30

  • 2 март 2026 | 16:52
  • 943
  • 0
WBC одобри важен елемент за мача между Усик и Верхувен

WBC одобри важен елемент за мача между Усик и Верхувен

  • 2 март 2026 | 15:49
  • 826
  • 0
Флойд Мейуедър с нов демонстративен мач през юни

Флойд Мейуедър с нов демонстративен мач през юни

  • 2 март 2026 | 15:43
  • 448
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:0 Монтана, вратарят лиши "соколите" от гол-шедьовър

Спартак (Варна) 0:0 Монтана, вратарят лиши "соколите" от гол-шедьовър

  • 3 март 2026 | 13:29
  • 3732
  • 6
Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

  • 3 март 2026 | 10:45
  • 28790
  • 96
148 години свободна България

148 години свободна България

  • 3 март 2026 | 08:16
  • 8178
  • 78
Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

  • 3 март 2026 | 10:46
  • 8491
  • 21
Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

  • 3 март 2026 | 09:32
  • 4684
  • 12
Ботев и Септември са в добро настроение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

Ботев и Септември са в добро настроение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

  • 3 март 2026 | 08:00
  • 5258
  • 8