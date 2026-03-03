Жоел Арате и Борислав Георгиев с висока оценка след Купа "Странджа"

Треньорите на националните ни отбори по бокс за мъже и жени – Жоел Арате и Борислав Георгиев останаха доволни от видяното на Купа „Странджа“. България завърши с общо 7 медала, пет от които спечелени в мъжкия турнир и два при дамите.

Злато в 77-ото издание на най-стария международен боксов турнир в Европа грабнаха Радослав Росенов и Златислава Чуканова. Рами Киуан се окичи със сребро, а бронз взеха Ясен Радев, Уилиам Чолов, Йордан Морехон и Алейна Мехмед. Ето какво споделиха след силното българско участие двамата специалисти.

Жоел Арате, старши треньор на национален отбор, мъже:

„Тази година турнирът бе с невероятно високо ниво. Медалисти от Олимпийски игри, световно, европейско, азиатско, африканско и панамериканско първенство. Благодаря на президента на федерацията Красимир Инински и на цялото ръководство за организацията. Много съм доволен, видяхме на какво ниво сме. Нашият поглед е към Европейското първенство през септември, което е много важно, защото сме и домакини. Трябва още малко да вдигнем нивото, но се доближаваме до това, което искам.

Повечето от момчетата ми харесаха. Радослав Росенов победи втория в света и взе реванш. Рами Киуан не спечели, но се представи по-добре отколкото на световното първенство срещу същия съперник. С него трябва да работим още върху тактиката, за да се получи. Доволен съм от нивото, което Йордан показа, Уилиам също, Ясен… Младите момчета също навлизат, тепърва трябва да трупат опит в мъжкия бокс. Радвам се, че всеки от тях даде сърцето си на ринга на това мини световно първенство. Предстоят няколко дни почивка, след което продължаваме с много натоварен график – турнир в Азербайджан, после Световна купа в Бразилия и още няколко турнира до европейското. Достатъчно време, в което боксьорите ни да достигнат до нужното ниво, за да сме на максимума през септември в София“.

Борислав Георгиев, старши треньор на национален отбор, жени:

„Купа „Странджа“ бе на изключително високо ниво. Елитът на света беше тук, както при жените, така и при мъжете. Съжалявам единствено, че Злати не успя да играе с узбекистанката на финала, защото съм сигурен, че щеше да спечели и този мач, дори и трудно. Като цяло много се радвам за нея. С оглед на играта, няма и помен от контузията й. Бях убеден, че ще се справи, въпреки че тя самата не вярваше толкова. Знам как мина подготовката, трудеше се неуморно и се раздаваше максимално. Доволен съм, че отново е първа и взе купата. Сега искам да направим един турнир преди Бразилия, после още един преди Китай.

После ще имат кратка почивка през юни и от август се качваме на Белмекен преди европейското. Христеа (Нинова) ми направи хубаво впечатление. Показа смелост, както в подготовката, така и на мача, а след това направи 4 спаринга. Натрупа загуби, но има бъдеще, защото тя самата показва, че има потенциал и накъде да се развива. За съжаление времето до европейското е малко и едва ли ще са готови младите за този турнир. Там ще разчитаме на Злати, Венелина и Станимира. Тя е достатъчно опитна, само да влезе в категория и съм убеден, че ще вземе медал. Знам, че има голямо желание след майчинството“.