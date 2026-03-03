Бързи 60 метра с препятствия за Висер и Камбунджи на шампионатите в Нидерландия и Швейцария

Надине Висер демонстрира отлична форма на 60 метра с препятствия по време на нидерландския национален шампионат в зала в Апелдорн в неделя.

Макар 31-годишната Висер да започна сезона в зала със закъснение, тя навлиза в пикова форма точно преди Световното първенство по лека атлетика в зала, което ще се проведе от 20 до 22 март. Атлетката спечели титлата на 60 метра с препятствия с най-добро лично постижение за сезона от 7.78 секунди.

Това е четвъртото най-добро време в кариерата на Висер. Тя постави личния си и национален рекорд на Нидерландия от 7.72 секунди именно на тази писта по време на Европейското първенство по лека атлетика в зала през 2025 г., когато спечели сребърен медал зад Дитаджи Камбунджи.

Действащата европейска шампионка в зала Лике Клавер се завърна с победа в Апелдорн, макар и трудна. Тя записа време 51.28. При мъжете на 400 метра европейският шампион до 23 години Йонас Файфърс спечели с 45.57.

Световната лидерка Джесика Схилдер, която миналата година постави национален рекорд на Нидерландия в зала от 20.69 метра, за да спечели европейската титла, сега триумфира в тласкането на гюле с 19.73 метра. Втора остана двойната европейска сребърна медалистка Йоридне ван Клинкен, която постигна най-добър резултат за сезона от 19.22 метра – вторият най-силен опит в кариерата ѝ.

Действащата световна шампионка на 100 метра с препятствия Дитаджи Камбунджи постигна убедителна победа на 60 метра с препятствия на швейцарския национален шампионат в зала в неделя.

В първото си състезание на швейцарска земя след триумфа си на Световното първенство по лека атлетика в Токио Камбунджи показа отлична форма и спечели с време 7.80 секунди, само на 0.02 от най-доброто си постижение за сезона.

Одри Веро слезе под границата от 1:58 в бягането на 800 метра за трети път през сезона в зала. 21-годишната атлетка водеше от старта до финала и спечели с 1:57.98.

Джейсън Джоузеф спечели титлата на 60 метра с препятствия при мъжете със 7.50 секунди, изпреварвайки специалиста в многобоя Симон Ехамер, който изравни личния си рекорд от 7.55. Ехамер също така спечели титлата в скока на дължина с 8.12 метра и преодоля 5.20 метра в овчарския скок, подготвяйки се за седмобоя на Световното първенство в зала.

Снимки: Imago