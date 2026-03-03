Популярни
Николай Жечев: Тежко за гостуващите отбори в Нова Загора

  • 3 март 2026 | 07:51
  • 126
  • 0

Едноименният тим на Ямбол ще играе утре със Загорец в Нова Загора. Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Хубавата победа в последния двубой внесе спокойствие и настроение в отбора ни. Предстои ни труден тест срещу корав противник. Винаги е тежко за гостуващите отбори в Нова Загора. Загорец има опитни футболисти, способни да накажат всеки. Дано теренът да е в добро състояние. Винаги играем да спечелим. Смятам, че имаме потенциала да изпълним целта си“, коментира пред Sportal.bg Николай Жечев, треньор на ямболския тим.

