Фабрегас: Интер е номер 1, но знаем кои са слабите им страни

  • 2 март 2026 | 23:05
  • 214
  • 0
Фабрегас: Интер е номер 1, но знаем кои са слабите им страни

Наставникът на Комо Сеск Фабрегас призова привържениците на тима да превърнат своя стадион в „малка Бомбонера“ за утрешния исторически полуфинал за Купата на Италия срещу Интер.

Комо елиминира Наполи, Фиорентина и Сасуоло по пътя към първия си полуфинал в турнира от 40 години насам.

„Това е важен момент от сезона, но трябва да отдадем на този мач значението, което заслужава“, заяви Фабрегас.

„Утре стадионът трябва да бъде като една малка Бомбонера. Надяваме се да изиграем добър мач. Трябва да подхождаме мач за мач, тъй като сезонът е дълъг, и ще видим колко победи ще успеем да постигнем до края", добави бившият испански национал.

„Интер е най-силният отбор в лигата, такъв е от години, и разполага със страхотни играчи“, продължи Фабрегас.

Фабрегас наказал дисциплинарно звездата на Комо
Фабрегас наказал дисциплинарно звездата на Комо

„Ще се опитаме да направим страхотно представяне. Познаваме силните им страни и малкото им слабости. Ще се опитаме да ги нараним", каза още старши треньорът на Комо.

В Серия "А" неговият отбор претърпя поражение от Интер с 0:4 на „Сан Сиро“, което беше шестата им поредна загуба срещу този съперник във всички турнири.

