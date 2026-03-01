Популярни
Левски с шампионски обрат на "Герена" - на живо с отзивите след 4:3 над Локомотив (Сф)
  1. Sportal.bg
  2. Комо
  3. Фабрегас наказал дисциплинарно звездата на Комо

  • 1 март 2026 | 19:09
  • 798
  • 0
Изненадващото отсъствие на звездата на Комо Нико Пас от титулярите на тима при вчерашната победа с 3:1 над Лече се дължи на дисциплинарно наказание, наложено от наставника Сеск Фабрегас, твърди “Скай Спорт Италия”.

Лече подразни Комо с ранен гол, след което си изпати
Лече подразни Комо с ранен гол, след което си изпати

Смяташе се, че решението на младия треньор е било продикткувано от предстоящия полуфинал с Интер за Купата на Италия във вторник. Преди мача обаче Фабрегас отрече тази версия, без да уточнява истинската причина. Според информацията обаче оставянето на атакуващия халф на пейката е било за назидание заради негово закъснение за отборна вечеря. Така Пас не стартира във втори пореден мач, след като беше наказан заради натрупани картони при успеха с 2:0 над Ювентус. Вчера той все пак се появи като резерва в 64-тата минута, когато замени Мергим Войвода.

През настоящия сезон 21-годишният аржентинец има 10 гола и 6 асистенции в общо 29 срещи.

Снимки: Gettyimages

