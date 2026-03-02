Популярни
Коринтианс размотава Милан, може да се стигне до съд

  2 март 2026 | 22:40
Коринтианс размотава Милан, може да се стигне до съд

Милан може да бъде принуден да се обърне към ФИФА, след като се появиха информации, че Коринтианс се опитва да блокира продажбата на 19-годишния полузащитник Андре на стойност 17 милиона евро.

Клубовете са били много близо до пълно споразумение за трансфер, който да се осъществи на 1 юли. Сделката се очакваше да бъде на стойност поне 12 милиона евро плюс бонуси, въпреки че повечето източници посочват сума от около 15 милиона евро с допълнителни 2 милиона под формата на добавки.

Въпреки това, бразилски медии продължават да предупреждават, че президентът на Коринтианс Осмар Стабиле бави преговорите и изглежда не е готов да подпише споразумението.

Милан е в напреднали преговори за бразилски талант
Милан е в напреднали преговори за бразилски талант

Треньорът Доривал Жуниор също публично се обяви против трансфера, смятайки, че цената е твърде ниска за такъв талант.

"Гадзета дело Спорт" твърди, че ако това протакане продължи, Милан и играчът, чието пълно име е Андре Луиз Сантос Диас, ще се видят принудени да се обърнат към ФИФА, за да намерят изход от ситуацията.

Документите по сделката вече са изготвени от адвокатите на Коринтианс, така че ако тя бъде прекратена, италианският клуб ще настоява за някаква форма на компенсация.

