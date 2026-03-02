Трима от Славия пропускат сблъсъка с Берое

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи групата за гостуването на Берое. Извън сметките е Лазар Марин. Защитникът е наказан заради натрупани пет жълти картона.

Неговото място заема Емилиян Гогев, който през изминалата седмица записа две победи над Република Северна Македония с националния отбор на България до 19 години.

Халфът Кристиян Стоянов започна леки занимания с "белите", но все още не е готов на 100 процента, за да се разчита на него в предстоящите срещи. Контузия в десния бедрен мускул лекува и Мохамед Досо. Мачът в Стара Загора е навръх националния празник на България – 3 март. Двубоят от 24-тия кръг на efbet Лига е с начален час 16:00.

Групата на Славия: Леви Нтумба, Иван Андонов, Георги Петков, Диего Фераресо, Лука Иванов, Никола Савич, Максимилиан Лазаров, Жордан Варела, Дeйвид Малембана, Иван Минчев, Георги Шопов, Илиян Стефанов, Валентин Йотов, Васил Казълджиев, Емил Стоев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш, Емилиян Гогев