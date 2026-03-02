Марек бързо намери нов треньор

Новият старши треньор на Марек е Анжело Кючуков. Той поема отбора след оставката на досегашния наставник Танчо Калпаков. Управителният съвет на клуба застава твърдо зад Кючуков, като целта пред него е да стабилизира отбора и да внесе необходимата мобилизация в редиците до края на шампионата на Втора лига.

В щаба на Анжело Кючуков остават досегашният помощник-треньор Светослав Георгиев и треньорът на вратарите Марио Кирев.

Танчо Калпаков подаде оставка начело на Марек

Анжело Кючуков е един от емблематичните футболисти на Марек от близкото минало. Кючуков има над 300 мача за родния отбор, като в различни периоди е водил тима и като треньор. Бившият полузащитник е част и от треньорския състав на Детско-юношеската школа на клуба.

Анжело Кючуков ще ръководи тима на Марек още в предстоящия мач от Втора лига срещу Миньор (Перник) тази събота на Стадиона на мира.