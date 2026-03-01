Рами Киуан донесе още един медал на България на Купа "Странджа"

Българският национал Рами Киуан спечели сребърен медал на турнира по бокс Купа “Странджа”. Националът проведе реванш срещу световния шампион в категория до 75 килограма Фазлидин Еркинбоев и двамата направиха интересен финал, в който звездата на Узбекистан взе преднина след първите два рунда. Това му осигури и крайната победа.

Киуан е световен сребърен медалист от Ливърпул през миналата година.

Злато за Злати Чуканова и Радо Росенов на “Странджа”

По-рано Златислава Чуканова грабна титлата в категория до 51 килограма на 77-ото издание на турнира. Тя излезе на ринга, но само за да получи златния си медал. Нейната съперничка от Узбекистан Феруза Казакова се отказа преди финалния сблъсък поради здравословни причини. Така Чуканова донесе първата титла за България от последния ден на надпреварата.

Непосредствено след нея златен медал грабна и Радослав Росенов. Само на 22 години русенецът вече има 20 последователни победи на най-стария международен турнир по бокс в Европа. Националът надигра световния вицешампион Габриел Оливейра (Бразилия) с категоричното 5:0 съдийски гласа и вдигна трибуните в зала „София“ на крака.

Мачът бе повторение на полуфинала между двамата от Ливърпул. Росенов обаче показа, че е извлякъл позитиви от драматичното поражение преди половин година и заслужено вдигна победоносно ръце.

