Царското семейство на България награди победителите в Royal Kids Open

  • 2 март 2026 | 08:45
  • 452
  • 1
В третия ден на международния турнир България Оупън G2 по таекуондо се проведе и детската надпревара Royal Kids Open, където победителите бяха определени като Принц и Принцеса. Българското Царско семейство в лицето на Принцеса Калина, Китин Муньос, който е посланик на добра воля на Юнеско и синът им Принц Симеон наградиха победителите в различните категории. Заедно с председателя на БФТ Слави Бинев бе и Мая Герасимова, която е маркетинг директор на FiBank.

В надпреварата при най-малките участие взеха над 300 състезатели от различни клубове. Освен това за първи път се проведе и турнир за бързи ръце и крака, на специални електронни симулатори. Също така се проведе и състезание в дисциплината Пумсе, където също имаше голям брой участници от цял свят. В дисциплината Спаринг българските таекуондисти спечелиха изумителните 24 медала, което показва, че успехите с всяко изминато състезание успехите се увеличават.

"Ние трябва да разкажем една приказка на децата в, която те да вярват, която те да обичат и да разберат, че всъщност най-голямата мечта на едно дете трябва да бъде то да е добро и да може винаги да се притече на помощ на този, който има нужда. Много често в приказките това е красивата принцеса. Всеки един от тези млади състезатели трябва да се почувства поне за един ден Принц или Принцеса", каза Слави Бинев при награждаването на победителите.

"За следващото издание на Royal Kids Open има потвърждение, че ще присъстват и други кралски семейства, което ще помогне да разкажем една приказна история по нов начин", допълни още председателят на БФТ.

Турнирът България Оупън G2 бе най-голямото събитие в света на таекуондо, като в нашата столица над 2300 състезатели от цял свят се впуснаха в битките в “Арена София”.

Турнирът премина под патронажа на Президента на Република България г-жа Илияна Йотова. На официалното откриване присъстваха едни от най-добрите български спортисти, олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова, най-добрият кикбоксьор Стоян Копривленски, Ивайло Йорданов, който бе част от футболистите донесли най-големия успех за родния футбол в САЩ'94. Също така присъстваха и шефовете на различни спортни федерации по плуване, лека атлетика, джудо, бокс, ММА, представители на различни посолства и бизнеса в България.

Българските таекуондисти спечелиха впечатляващите 24 медала при мъже, юноши и девойки, и кадети.

