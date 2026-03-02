Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Черно море с ударен трансфер

Черно море с ударен трансфер

  • 2 март 2026 | 12:24
  • 544
  • 1
Черно море с ударен трансфер

Отборът на Черно море Тича се сдоби с ударно попълнение в последните дни на трансферния прозорец. С "моряците" подписа MVP на сезон 23/24 в Sesame Национална баскетболна лига Даръл Дейвис.

Американският гард ще носи екипа на варненския тим до края на сезона. В България той е играл за Берое, където заради финансовите проблеми на тима не успя да завърши сезона, но въпреки това със силната си игра спечели приза за най-полезен играч на редовната кампания.

"ВАРНА, ГОТОВИ ЛИ СТЕ? В Черно море Тича пристига играч, който вече е оставял своя отпечатък в българския баскетбол.Даръл Дейвис – MVP на редовния сезон 2023/24 в Sesame НБЛ – облича зелено-белия екип! 195 см, шуутинг гард, лидер, реализатор. След последните си сезони в Бразилия и Уругвай, той идва във Варна с ясна цел – да вдигне нивото още по-високо.Добре дошъл, Даръл!", написаха от клуба в профилите си в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Цели 11 мача в НБА тази нощ продължиха интригата и в двете конференции

Цели 11 мача в НБА тази нощ продължиха интригата и в двете конференции

  • 2 март 2026 | 09:13
  • 1550
  • 0
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 3359
  • 7
Ню Йорк Никс спря Спърс

Ню Йорк Никс спря Спърс

  • 2 март 2026 | 02:27
  • 1400
  • 1
Панатинайкос се раздели с турски национал

Панатинайкос се раздели с турски национал

  • 1 март 2026 | 19:22
  • 1156
  • 0
Цървена звезда изпрати център под наем в Турция

Цървена звезда изпрати център под наем в Турция

  • 1 март 2026 | 18:59
  • 531
  • 0
Шарунас Ясикевичус и играчи от Евролигата блокирани в Дубай

Шарунас Ясикевичус и играчи от Евролигата блокирани в Дубай

  • 1 март 2026 | 18:17
  • 1180
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 3396
  • 5
Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

  • 2 март 2026 | 06:45
  • 6746
  • 32
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 140
  • 0
Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

  • 2 март 2026 | 08:49
  • 9409
  • 13
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 2828
  • 1
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 3359
  • 7