Черно море с ударен трансфер

Отборът на Черно море Тича се сдоби с ударно попълнение в последните дни на трансферния прозорец. С "моряците" подписа MVP на сезон 23/24 в Sesame Национална баскетболна лига Даръл Дейвис.

Американският гард ще носи екипа на варненския тим до края на сезона. В България той е играл за Берое, където заради финансовите проблеми на тима не успя да завърши сезона, но въпреки това със силната си игра спечели приза за най-полезен играч на редовната кампания.

"ВАРНА, ГОТОВИ ЛИ СТЕ? В Черно море Тича пристига играч, който вече е оставял своя отпечатък в българския баскетбол.Даръл Дейвис – MVP на редовния сезон 2023/24 в Sesame НБЛ – облича зелено-белия екип! 195 см, шуутинг гард, лидер, реализатор. След последните си сезони в Бразилия и Уругвай, той идва във Варна с ясна цел – да вдигне нивото още по-високо.Добре дошъл, Даръл!", написаха от клуба в профилите си в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.