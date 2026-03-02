Цели 11 мача в НБА тази нощ продължиха интригата и в двете конференции

В нощта на 1-ви срещу 2-ри март (събота срещу неделя) се изиграха нови 11 мача от НБА на САЩ и Канада. След техния край лидери в класирането са Оклахома Сити Тъндър с актив от 47 победи и 15 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с баланс от 45 успеха и 14 поражения (Източна конференция). И двата отбора имаха ангажименти тази нощ, като спечелиха мачовете си и дори не позволиха на съперниците си да се противопоставят.

В първия мач от програмната схема, който стартира от 20:00 часа българско време, Ню Йорк Никс удари болезнен шамар на Сан Антонио Спърс със 114:89 (22:21 29:20 29:28 34:20). Поражението попречи на “шпорите” да продължат приближаването си до лидера в Западната конференция Оклахома Сити Тъндър, но и те имат два мача в запас, което означава, че битката за първото място все още е жива. Никс от своя страна направи нова важна крачка към класирането си в топ 6 на Източната конференция, където битката за плейофите е една идея по-оспорвана.

Ню Йорк Никс спря Спърс

Два часа и половина по-късно започнаха другите три мача преди полунощ и в единия от тях Бруклин Нетс записа драматично поражение от Кливланд Кавалиърс със 102:106 (24:29 28:17 23:28 27:32). С победата “кавалерите” затвърдиха позициите си в зоната на плейофите на Изток, докато Бруклин е на предпоследното място в същата конференция, като дори вече няма теоретични шансове за плей-ин турнира.

По същото време Денвър Нъгетс също записа домакинско поражение, отстъпвайки със 108:117 (31:22 19:36 32:32 26:27) от Минесота Тимбъруулвс. Това бе пряк спор в битката за плейофите в Западната конференция, като “вълците” изместиха съперника си от четвъртото място във временното класиране.

Междувременно Чикаго Булс разби Милуоки Бъкс със 120:97 (30:32 21:34 36:23 33:8) и даде заявка, че ще се бори за плей-ин турнира на Изток до самия край въпреки сериозното си изоставане от 10-ото място.

В първия сблъсък след полунощ Индиана Пейсърс допусна загуба от Мемфис Гризлис със 106:125 (34:34 26:31 23:26 23:34). Въпреки победата “гризлитата” изостават вече на цели девет победи от Портланд в битката за плей-ин турнира в Западната конференция при 23 мача до края на редовния сезон и изглежда, че интригата тук съвсем скоро ще приключи. Индиана от своя страна е закотвена на дъното на Изток и до края ще се бори само за честта си.

Час по-късно обаче Атланта Хоукс направи услуга на Мемфис и удари именно Портланд Трейл Блейзърс със 135:101 (44:25 31:33 28:27 32:16). За Атланта победата бе също от голямо значение и отборът направи важна крачка към установяването си на деветото място в Източната конференция, като има абсолютно изравнен баланс от 31 победи и 31 загуби.

По същото време Орландо Меджик не намери аргументите да се противопостави на Източния лидер Детройт Пистънс, допускайки поражение у дома с 92:106 (26:23 31:27 18:31 17:25), превръщайки се в едва първия отбор през новото денонощие, който не успя да мине границата от сто точки. Все пак Орландо продължава да е замесен в битката за топ 6 в Източната конференция.

Шампионът от 2024 г. Бостън Селтикс също не позволи на съперника си да мине сто точки и победи Филаделфия 76ърс със 114:98 (26:28 36:22 27:33 25:15). “Келтите” убедително са на второто място в Източната конференция, където днешният им съперник има известна преднина в битката за шестата позиция в същата конференция.

Далас Маверикс също не успя да се противопостави в своята битка срещу лидера на Запад Оклахома Сити Тъндър и загуби със 87:100 (25:36 24:22 20:25 18:17). Така Далас в известен смисъл загуби и една от последните си възможности да се класира за плей-ин турнира на Запад, тъй като трябва да навакса цели 12 победи изоставане от Портланд.

В мач между отбори изцяло от Западната конференция ЛА Клипърс надви Ню Орлиънс Пеликанс със 137:117 (43:32 33:38 31:24 30:23). Победителите се затвърдиха на деветото място, а съперникът остана предпоследен и ще се бори само за честта си в остатъка до края на редовния сезон.

Другият тим от Лос Анджелис продължи пътя си към директно класиране за плейофите, след като разби най-слабия отбор в Асоциацията през този сезон Сакраменто Кингс у дома със 128:124 (36:18 28:31 32:17 32:28). Така бившият отбор на Александър Везенков остана закотвен на дъното в Западната конференция, а Лейкърс е шести на Запад с четири победи аванс пред преследвача Финикс Сънс.

През идната нощ на 3-ти март (вторник) ще има далеч по-скромна програмна схема, като тя ще включи едва четири мача. Всичко ще започне с двубоя между Вашингтон Уизардс и Хюстън Рокетс в 2:00 часа българско време, а последният мач ще бъде между Голдън Стейт Уориърс и ЛА Клипърс, започващ от 5:00 часа.