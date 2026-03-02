Детройт срази Орландо, Минесота сломи Денвър

Детройт Пистънс победи Орландо Меджик със 106:92 в гостуване от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). След начало, в което пропуснаха първите си 15 изстрела от далечно разстояние, „Буталата“ изоставаха с 50:57 на полувремето. Лидерите в Източната конференция за пръв път поведоха след тройка на Тобаяс Харис в средата на третата четвърт, а впоследствие серия от 11:0 им донесе контрола над срещата. С осмата си победа в последните девет двубоя, Пистънс подобриха баланса си до 45-15 и са на 5 победи пред втория в класирането Бостън Селтикс, докато Меджик са седми с 31-28.

Кейд Кънингам поведе Детройт с дабъл-дабъл от 29 точки и 11 асистенции, Тобаяс Харис добави 23 точки, а Джейлън Дърън се отчете с 16 точки и 10 борби.

Паоло Банкеро беше най-резултатен за Орландо с 24 точки и 11 борби, Тристан Да Силва записа 19 точки, а Дезмънд Бейн - 17 точки и 7 асистенции.

Лидерът на Запад Оклахома Сити Тъндър също спечели гостуването си срещу Далас Маверикс със 100:87. Във втория си мач след завръщане от контузия Шей Гилджъс-Алекзандър вкара 30 точки. Това беше 59-и пореден мач далеч от дома за него с поне 20 точки, което е рекорд за НБА. Така „Гръмотевиците“ вече са с баланс 47-15 и след поражението на Сан Антонио Спърс по-рано в същия ден авансът им на върха на класирането вече е 4 победи.

Чет Холмгрен добави 19 точки и 9 борби за Тъндър, а Айзея Джо допринесе с 14.

За Маверикс, които бяха без звездата си Купър Флаг, Кейлъб Мартин беше най-добър с 18 точки. Брендън Уилямс и Макс Кристи добавиха по 14, а серията от 41 поредни мача с поне 100 точки на тима от Тексас приключи.

Бостън Селтикс надигра Филаделфия 76ърс със 114:98 след най-силното представяне за португалеца Немиас Кета, откакто е в Лигата. „Келтите“ изостанаха в първата част, но бързо наваксаха пасива си, спечелвайки втората и затваряйки полувремето с тройка от Бейлър Шайърман, който игра двубоя със счупен палец. До края на двубоя Селтикс не изпуснаха преднината си отново, въпреки че Сиксърс се доближиха на 5 точки от тях в началото на заключителната четвърт. Все пак тимът на Джо Мазула постигна втори пореден успех и 11-и в последните 13 срещи, с което подобри баланса си до 40-20, докато опонентът им е с 33-27.

Немиаш Кета завърши с рекордните за кариерата с 27 точки, а към тях добави 17 борби и 3 чадъра, с което оформи 11-ия си дабъл-дабъл за сезона. Джейлън Браун също отбеляза 27 точки и по 8 борби и асистенции, а Дерик Уайт се отчете с 21 точки и 8 асистенции.

За Филаделфия Тайрийз Макси беше най-резултатен с 33 точки, Ви Джей Еджкомб записа 23, а Доминик Барлоу - 14 точки и 8 борби.

Минесота Тимбъруулвс надделя над Денвър Нъгетс със 117:108, преодолявайки поредното силно представяне на Никола Йокич. Сърбинът беше близо до трипъл-дабъл, но добрата отборна игра на „вълците“ сломи неговата съпротива. Нъгетс стреляха при едва 6 от 22 отдалеч, докато Тимбъруулвс вкараха 14 от 36-те си опита от тройката.

Антъни Едуардс поведе Минесота с 21 точки, Джейдън Макданиелс добави 20, Боунс Хайланд записа 18 срещу бившия си отбор, а Донте ДиВинченцо се отчете със 17.

Никола Йокич реализира 35 точки, 13 борби и 9 асистенции за Нъгетс, Джамал Мъри се отчете с 25 точки, а Тим Хардауей-младши вкара 17 точки.

Лос Анджелис Лейкърс нанесе ново тежко поражение на последния в Западната конференция Сакраменто Кингс със 128:104. Лука Дончич вкара 4 тройки и общо 28 точки, както и 9 асистенции, а дори пропусна заключителната четвърт за „Езерняците“. ЛеБрон Джеймс добави 24 точки, а Деандре Ейтън и Остин Рийвс - по 12.

За „Кралете“ Ник Клифърд отбеляза 26 точки и 7 борби, Максим Рейно се отчете с дабъл-дабъл от 16 точки и 13 борби, а Ръсел Уестбрук завърши с 14 точки.

Джеймс Хардън донесе успеха на Кливланд Кавалиърс срещу Бруклин Нетс със 106:102. Баскетболистът с прякора Брадата поведе тима си с 22 точки, 9 борби и 8 асистенции в завръщането си, след като счупи палеца си през миналата седмица и пропусна два мача. Джарет Алън добави 20 точки, а Еван Мобли записа дабъл-дабъл от 17 точки и 13 борби.

За „Мрежите“ Майкъл Портър-младши отбеляза 26 точки, включително 5 тройки от 8 опита, Дани Улф записа 23 точки и 9 борби, а новобранецът Нолан Траоре добави 17 точки.

Снимки: Gettyimages