Рубльов и Медведев блокирани в Дубай

Дубай. Веднага след края на турнира от сериите ATP 500, който завърши с титла за Даниил Медведев, ситуацията в региона се промени радикално. Причината – изстрелването на ракети от Иран срещу територията на Обединените арабски емирства, като Дубай и Абу Даби бяха сред основните цели.

Властите незабавно затвориха въздушното пространство и преустановиха работата на международното летище. Това действие остави блокирани в страната редица от главните действащи лица на турнира. Сред тях са самият шампион Медведев, финалистът Талон Грикспоор и сънародникът на Даниил – Андрей Рубльов.

Ситуацията засяга не само звездите на сингъл. Списъкът с блокирани тенисисти се допълва от състезателите на двойки, както и от членове на организационния екип и акредитирани журналисти.

През последните часове в небето над емирството са прихванати десетки ракети и стотици дронове. Миналата нощ мобилните телефони на хората в региона са получили предупреждение за атака, което е активирало протоколите за безопасност. Местните власти призовават за спокойствие и уверяват, че градът е безопасен, но нормалността все още изглежда далеч.

Следвайки препоръките на своите посолства, играчите остават настанени в хотелите си с приготвени куфари. Всички са в очакване на възможността да напуснат страната веднага щом търговските полети бъдат възобновени.

Тази извънредна ситуация пряко засяга и спортния календар. Още този понеделник предстои да се изтегли жребият за основната схема на Индиън Уелс – първият турнир от сериите Мастърс 1000 за сезона. Все още не е ясно дали някои от тези тенисисти ще успеят да пристигнат навреме в Съединените щати.

Логистичният проблем на играчите обаче остава на втори план пред сериозността на геополитическия контекст. Турнирът приключи, но вниманието в региона сега е насочено към развитието на конфликта и безопасността на жителите и посетителите.

Daniil Medvedev is currently in Dubai & can't leave due to the situation in the Middle East



"The airspace is closed. No one knows when we'll be able to take off. It's not clear whether it will last long or not. We're just waiting."



Един от играчите, който успя да напусне зоната буквално в последния момент, беше Александър Бублик. Казахстанецът вече пътува към САЩ, за да се включи в Индиън Уелс. В своя канал в Telegram той обясни, че екипът му е напуснал иранското въздушно пространство непосредствено преди последните въздушни атаки.

Бублик побърза да успокои последователите си, като ги увери, че всички от екипа му са в безопасност на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток.