Рубльов и Медведев блокирани в Дубай

Дубай. Веднага след края на турнира от сериите ATP 500, който завърши с титла за Даниил Медведев, ситуацията в региона се промени радикално. Причината – изстрелването на ракети от Иран срещу територията на Обединените арабски емирства, като Дубай и Абу Даби бяха сред основните цели.
Даниил Медведев спечели титлата в Дубай без игра на финала
Властите незабавно затвориха въздушното пространство и преустановиха работата на международното летище. Това действие остави блокирани в страната редица от главните действащи лица на турнира. Сред тях са самият шампион Медведев, финалистът Талон Грикспоор и сънародникът на Даниил – Андрей Рубльов.
Ситуацията засяга не само звездите на сингъл. Списъкът с блокирани тенисисти се допълва от състезателите на двойки, както и от членове на организационния екип и акредитирани журналисти.
През последните часове в небето над емирството са прихванати десетки ракети и стотици дронове. Миналата нощ мобилните телефони на хората в региона са получили предупреждение за атака, което е активирало протоколите за безопасност. Местните власти призовават за спокойствие и уверяват, че градът е безопасен, но нормалността все още изглежда далеч.
Следвайки препоръките на своите посолства, играчите остават настанени в хотелите си с приготвени куфари. Всички са в очакване на възможността да напуснат страната веднага щом търговските полети бъдат възобновени.
Тази извънредна ситуация пряко засяга и спортния календар. Още този понеделник предстои да се изтегли жребият за основната схема на Индиън Уелс – първият турнир от сериите Мастърс 1000 за сезона. Все още не е ясно дали някои от тези тенисисти ще успеят да пристигнат навреме в Съединените щати.
Логистичният проблем на играчите обаче остава на втори план пред сериозността на геополитическия контекст. Турнирът приключи, но вниманието в региона сега е насочено към развитието на конфликта и безопасността на жителите и посетителите.
Един от играчите, който успя да напусне зоната буквално в последния момент, беше Александър Бублик. Казахстанецът вече пътува към САЩ, за да се включи в Индиън Уелс. В своя канал в Telegram той обясни, че екипът му е напуснал иранското въздушно пространство непосредствено преди последните въздушни атаки.
Бублик побърза да успокои последователите си, като ги увери, че всички от екипа му са в безопасност на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток.