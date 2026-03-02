Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Рубльов и Медведев блокирани в Дубай

Рубльов и Медведев блокирани в Дубай

  • 2 март 2026 | 01:39
  • 74
  • 0
Рубльов и Медведев блокирани в Дубай

Дубай. Веднага след края на турнира от сериите ATP 500, който завърши с титла за Даниил Медведев, ситуацията в региона се промени радикално. Причината – изстрелването на ракети от Иран срещу територията на Обединените арабски емирства, като Дубай и Абу Даби бяха сред основните цели.

Даниил Медведев спечели титлата в Дубай без игра на финала
Даниил Медведев спечели титлата в Дубай без игра на финала

Властите незабавно затвориха въздушното пространство и преустановиха работата на международното летище. Това действие остави блокирани в страната редица от главните действащи лица на турнира. Сред тях са самият шампион Медведев, финалистът Талон Грикспоор и сънародникът на Даниил – Андрей Рубльов.

Ситуацията засяга не само звездите на сингъл. Списъкът с блокирани тенисисти се допълва от състезателите на двойки, както и от членове на организационния екип и акредитирани журналисти.

През последните часове в небето над емирството са прихванати десетки ракети и стотици дронове. Миналата нощ мобилните телефони на хората в региона са получили предупреждение за атака, което е активирало протоколите за безопасност. Местните власти призовават за спокойствие и уверяват, че градът е безопасен, но нормалността все още изглежда далеч.

Следвайки препоръките на своите посолства, играчите остават настанени в хотелите си с приготвени куфари. Всички са в очакване на възможността да напуснат страната веднага щом търговските полети бъдат възобновени.

Тази извънредна ситуация пряко засяга и спортния календар. Още този понеделник предстои да се изтегли жребият за основната схема на Индиън Уелс – първият турнир от сериите Мастърс 1000 за сезона. Все още не е ясно дали някои от тези тенисисти ще успеят да пристигнат навреме в Съединените щати.

Логистичният проблем на играчите обаче остава на втори план пред сериозността на геополитическия контекст. Турнирът приключи, но вниманието в региона сега е насочено към развитието на конфликта и безопасността на жителите и посетителите.

Един от играчите, който успя да напусне зоната буквално в последния момент, беше Александър Бублик. Казахстанецът вече пътува към САЩ, за да се включи в Индиън Уелс. В своя канал в Telegram той обясни, че екипът му е напуснал иранското въздушно пространство непосредствено преди последните въздушни атаки.

Бублик побърза да успокои последователите си, като ги увери, че всички от екипа му са в безопасност на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток.

Следвай ни:

Още от Тенис

Нестеров стартира с победа в пресявките в Ираклион

Нестеров стартира с победа в пресявките в Ираклион

  • 1 март 2026 | 16:31
  • 713
  • 0
Над 80 участници в петата Национална треньорска конференция по тенис

Над 80 участници в петата Национална треньорска конференция по тенис

  • 1 март 2026 | 14:49
  • 457
  • 0
Лиа Каратанчева отпадна в първия кръг на турнир в Анталия

Лиа Каратанчева отпадна в първия кръг на турнир в Анталия

  • 1 март 2026 | 12:51
  • 417
  • 0
Вики Томова ще играе с британка в квалификациите за Индиън Уелс

Вики Томова ще играе с британка в квалификациите за Индиън Уелс

  • 1 март 2026 | 10:52
  • 747
  • 2
Две американки ще спорят за титлата в Остин

Две американки ще спорят за титлата в Остин

  • 1 март 2026 | 10:16
  • 603
  • 0
Яник Ханфман и Лучано Дардери на финала в Сантяго

Яник Ханфман и Лучано Дардери на финала в Сантяго

  • 1 март 2026 | 08:57
  • 704
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

  • 1 март 2026 | 19:14
  • 128691
  • 637
Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

  • 1 март 2026 | 17:31
  • 46914
  • 126
Веласкес: Все едно се играха три-четири мача днес

Веласкес: Все едно се играха три-четири мача днес

  • 1 март 2026 | 19:47
  • 14491
  • 33
Арсенал се справи във важен тест, ъгловите удари отново бяха решителни

Арсенал се справи във важен тест, ъгловите удари отново бяха решителни

  • 1 март 2026 | 20:29
  • 23997
  • 64
Ювентус не се предаде до самия край и оцеля в трилър с шест гола срещу Рома на "Олимпико"

Ювентус не се предаде до самия край и оцеля в трилър с шест гола срещу Рома на "Олимпико"

  • 1 март 2026 | 23:38
  • 7203
  • 16
Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

  • 1 март 2026 | 18:01
  • 26628
  • 68