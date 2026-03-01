Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Над 80 участници в петата Национална треньорска конференция по тенис

Над 80 участници в петата Национална треньорска конференция по тенис

  • 1 март 2026 | 14:49
  • 62
  • 0
Над 80 участници в петата Национална треньорска конференция по тенис

Над 80 треньора по тенис от клубове от цялата страна, както и гости от Гърция и Косово, взеха участие в Националната треньорска конференция „Тенисът води, кондицията следва“, която се проведе този уикенд. Основни лектори бяха известните хърватски специалисти Дарио Новак и Хървойе Змаич.

Конференцията, която се проведе за пета поредна година, бе организирана от „Трио консулт“ и Българска федерация по тенис, а домакините от ЧОУ „Цар Симеон Велики“ и „Комак Спорт“ предоставиха отлични условия в своята тенис зала в Иваняне. Събитието бе открито от председателя на БФТ Иван Тиков.

Основен акцент бе модерният подход на интегрирани тренировки, в които кондиционната подготовка подпомага тенис тренировката. Бяха засегнати темите за ролите, отговорностите и необходимите знания на тенис треньора и кондиционния треньор; физическите способности в тениса; нови насоки в тренировките за бързина и ловкост, за издръжливост, за сила, съчетани с тенис.

Дарио Новак е известен хърватски спортен учен, доцент във Факултета по кинезиология на Загребския университет и президент на европейския клон на Международната федерация по физическо и спортно възпитание. В момента е личен кондиционен треньор на швейцарския тенисист и трикратен победител в турнирите от Големия шлем Стан Вавринка. Бил е персонален треньор на Елена Рибакина, Дона Векич, Борна Чорич и други елитни спортисти.

Хървойе Змаич е международен консултант за развитие на състезатели и треньори. В продължение на 15 години отговаряше за Програмата за развитие на ITF/Tennis Europe. Презентирал е на няколко Световни конференции на ITF и треньорски конференции на Tennis Europe, както и на конференции и семинари в над 40 страни в Европа. В последните години е бил консултант на федерациите на Финландия, Италия, Казахстан, Турция, Швеция.

Сред презентаторите в конференцията бяха и д-р Мартин Иванов и Алгис Христов с тема за травмите и превенция чрез биомеханика, натоварване и екипна работа, Катина Симеонова - за ролята на храненето в кондиционната подготовка на тенисистите, Димитър Христов - за продукта за мениджмънт в тениса NinjaTrack, както и Владимир Грозданов и Даниел Шопов от „Барин Спортс“.

Целта на организаторите от "Трио консулт" – Пресиян Коев, Николай Пръвчев и Манук Хиндлиян, е да подпомогнат развитието на българските тенис треньори, като им предоставят знания, опит и съвременни практики.

Следвай ни:

Още от Тенис

Яник Ханфман и Лучано Дардери на финала в Сантяго

Яник Ханфман и Лучано Дардери на финала в Сантяго

  • 1 март 2026 | 08:57
  • 614
  • 0
Даниил Медведев спечели титлата в Дубай без игра на финала

Даниил Медведев спечели титлата в Дубай без игра на финала

  • 28 фев 2026 | 18:10
  • 2203
  • 0
Поставяният под №1 Серундоло продължава към полуфиналите в Сантяго

Поставяният под №1 Серундоло продължава към полуфиналите в Сантяго

  • 28 фев 2026 | 09:54
  • 653
  • 0
Водачката в схемата Паолини се класира за полуфиналите в Мерида

Водачката в схемата Паолини се класира за полуфиналите в Мерида

  • 28 фев 2026 | 09:50
  • 594
  • 0
Коболи срещу Тиафо в битка за трофея в Акапулко

Коболи срещу Тиафо в битка за трофея в Акапулко

  • 28 фев 2026 | 09:36
  • 604
  • 2
Три американки на полуфиналите в Остин

Три американки на полуфиналите в Остин

  • 28 фев 2026 | 09:32
  • 455
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

  • 1 март 2026 | 13:15
  • 6286
  • 34
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

  • 1 март 2026 | 11:55
  • 24461
  • 57
Кремонезе 0:0 Милан, нов голям пропуск на Леао

Кремонезе 0:0 Милан, нов голям пропуск на Леао

  • 1 март 2026 | 13:30
  • 4004
  • 0
Бивш халф на ЦСКА: Всички предразсъдъци за България се оправдаха

Бивш халф на ЦСКА: Всички предразсъдъци за България се оправдаха

  • 1 март 2026 | 13:56
  • 7076
  • 11
Марек 1:0 Янтра (Габрово)

Марек 1:0 Янтра (Габрово)

  • 1 март 2026 | 14:30
  • 2294
  • 0
Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

  • 1 март 2026 | 10:23
  • 3010
  • 1