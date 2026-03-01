Над 80 участници в петата Национална треньорска конференция по тенис

Над 80 треньора по тенис от клубове от цялата страна, както и гости от Гърция и Косово, взеха участие в Националната треньорска конференция „Тенисът води, кондицията следва“, която се проведе този уикенд. Основни лектори бяха известните хърватски специалисти Дарио Новак и Хървойе Змаич.

Конференцията, която се проведе за пета поредна година, бе организирана от „Трио консулт“ и Българска федерация по тенис, а домакините от ЧОУ „Цар Симеон Велики“ и „Комак Спорт“ предоставиха отлични условия в своята тенис зала в Иваняне. Събитието бе открито от председателя на БФТ Иван Тиков.

Основен акцент бе модерният подход на интегрирани тренировки, в които кондиционната подготовка подпомага тенис тренировката. Бяха засегнати темите за ролите, отговорностите и необходимите знания на тенис треньора и кондиционния треньор; физическите способности в тениса; нови насоки в тренировките за бързина и ловкост, за издръжливост, за сила, съчетани с тенис.

Дарио Новак е известен хърватски спортен учен, доцент във Факултета по кинезиология на Загребския университет и президент на европейския клон на Международната федерация по физическо и спортно възпитание. В момента е личен кондиционен треньор на швейцарския тенисист и трикратен победител в турнирите от Големия шлем Стан Вавринка. Бил е персонален треньор на Елена Рибакина, Дона Векич, Борна Чорич и други елитни спортисти.

Хървойе Змаич е международен консултант за развитие на състезатели и треньори. В продължение на 15 години отговаряше за Програмата за развитие на ITF/Tennis Europe. Презентирал е на няколко Световни конференции на ITF и треньорски конференции на Tennis Europe, както и на конференции и семинари в над 40 страни в Европа. В последните години е бил консултант на федерациите на Финландия, Италия, Казахстан, Турция, Швеция.

Сред презентаторите в конференцията бяха и д-р Мартин Иванов и Алгис Христов с тема за травмите и превенция чрез биомеханика, натоварване и екипна работа, Катина Симеонова - за ролята на храненето в кондиционната подготовка на тенисистите, Димитър Христов - за продукта за мениджмънт в тениса NinjaTrack, както и Владимир Грозданов и Даниел Шопов от „Барин Спортс“.

Целта на организаторите от "Трио консулт" – Пресиян Коев, Николай Пръвчев и Манук Хиндлиян, е да подпомогнат развитието на българските тенис треньори, като им предоставят знания, опит и съвременни практики.