  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Вики Томова ще играе с британка в квалификациите за Индиън Уелс

Вики Томова ще играе с британка в квалификациите за Индиън Уелс

  • 1 март 2026 | 10:52
  • 275
  • 0
Вики Томова ще играе с британка в квалификациите за Индиън Уелс

Виктория Томова ще играе с поставената под номер 1 в схемата Кейти Боултър (Великобритания) в първия кръг на квалификациите на турнира по тенис на твърди кортове WTA 1000 в Индиън Уелс (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара.

Боултър е в добра серия от началото на сезона като спечели титлата в Острава (Чехия) и достигна до четвъртфиналите в Мерида (Мексико).

Двете са изиграли четири мача една срещу друга като са си разменили по две победи. За последно Томова постигна успех над Боултър с 3:6, 6:4, 6:1 в квалификациите в Ухан (Китай) в началото на октомври миналата година.

При евентуален успех българката ще срещне във втория кръг Виктория Хименес Касинцева (Андора) или Лукреция Стефанини (Италия).

