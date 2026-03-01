Нестеров стартира с победа в пресявките в Ираклион

Националът на България за Купа “Дейвис“ Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на квалификациите на турнира на твърда настилка от сериите “Чалънджър 50“ в Ираклион (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

Нестеров направи обрат и победи номер 436 в световната ранглиста Кристиян Лангмо (САЩ) с 3:6, 6:4, 6:2. Срещата продължи два часа и 38 минути.

Българинът изостана с 0:3 в първия сет и не успя да навакса. Той пропиля пробив аванс в началото на втората част, но с нов брейк в десетия гейм изравни резултата в сетовете. Националът поведе с 3:0 в третата решаваща част, а след още един пробив в края стигна до крайния успех.

За влизане в основната схема Нестеров ще играе срещу победителя от мача между номер 4 в пресявките Хавиер Баранко Косано (Испания) и Петер Мак (Унгария).

Димитър Кузманов е поставен под номер 8 в основната схема и в първия кръг излиза срещу квалификант.

В надпреварата на двойки Антъни Генов и Фин Бас (Великобритания) ще започнат срещу първите поставени Тиаго Перейра (Португалия) и Майкъл Гертс (Белгия).