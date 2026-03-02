Пейтън Стърнс триумфира в Остин

За втора поредна година две американки играха на финала на турнира по тенис на твърда настилка УТА 250 в Остин (САЩ) с награден фонд 283 347 долара. Четвъртата поставена Пейтън Стърнс стана шампионка, след като победи участващата с "уайлд кард" Тейлър Таунзенд със 7:6(8), 7:5 и завоюва втори трофей в кариерата си.

Стърнс, която игра две години колежански тенис за Тексаския университет в Остин, се нуждаеше от два часа и 22 минути, за да спечели срещу Таунзенд, бивша номер 1 в света на двойки, която участваше на първия си финал на сингъл на УТА.

Таунзенд направи пробив още началото на мача, но тя не успя да реализира два сетбола в деветия гейм и беше пробита в десетия, след което се стигна до тайбрек. Таунзенд отрази четири сетбола и имаше един, преди Стърнс да спечели първия сет.

Във втората част резултатът беше равен до 4:4, Таузенд поведе с 5:4, но Стърнс направи серия от три поредни гейма и затвори мача.

Американката, 62-а в света, добави титлата в Остин към трофея от клей, който вдигна в Рабат през 2024 г.