Две американки ще спорят за титлата в Остин

За втора поредна година две американки достигнаха до финала на турнира по тенис на твърда настилка WTA 250 в Остин (САЩ) с награден фонд 283 347 долара.

Четвъртата поставена Пейтън Стърнс и участващата с "уайлд кард" Тейлър Таунзенд спечелиха своите полуфинални мачове.

Стигайки до първия си полуфинал на сингъл от WTA от 13 години, откакто дебютира в основната схема, Таунзенд победи друга американка Ашлин Крюгер със 7:6(5), 6:3, за да си осигури мач с единствената поставена, достигнала до четвъртфиналите Стърнс. Тя надделя над Кимбърли Бирел (Австралия) с 6:3, 3:6, 6:2, за да достигне до първия си финал на сингъл на WTA от 2024-а насам.

Миналата година Джесика Пегула се наложи над Маккартни Кеслър, за да осигури на турнира от WTA 250 първата му местна шампионка от първото му издание през 2023-а. Преди тази Стърнс, която е играл две години колежански тенис в Тексаския университет, заяви, че би било „подходящо да спечели този турнир“, докато Таунзенд ще се стреми да елиминира втори пореден фаворит от родния си град, след като надделя над родената в Далас Ашли Крюгер.