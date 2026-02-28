Популярни
Даниил Медведев спечели титлата в Дубай без игра на финала

  • 28 фев 2026 | 18:10
  • 404
  • 0
Даниил Медведев спечели титлата в Дубай без игра на финала

Даниил Медведев спечели титлата на турнира по тенис на твърда настилка в Дубай (ОАЕ) от сериите АТП 500 с награден фонд 3.3 милиона долара.  30-годишният московчанин вдигна трофея без игра, след като опонентът му на финала Талон Грикспоор се оттегли поради контузия, получена на полуфиналите, съобщиха организаторите на турнира.

Руснакът Медведев, бивш номер 1 в света, спечели втора титла в Дубай, след като победи водача в схемата Феликс Оже-Алиасим на полуфиналите и стигна до финала без да загуби сет.

Грикспоор каза след победата си в три сета над Андрей Рубльов на полуфиналите вчера, че се бори с контузия на подколянното сухожилие.

„Не е начинът, по който искам да спечеля финал. Надявам се контузията на Грикспоор да не е твърде тежка и му пожелавам бързо възстановяване“, написа Медведев в социалната платформа X.

