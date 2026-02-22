Популярни
  Раул Хименес поведе Фулъм към успех на "Стейдиъм ъф Лайт"

Раул Хименес поведе Фулъм към успех на "Стейдиъм ъф Лайт"

  • 22 фев 2026 | 18:23
  • 792
  • 0

Раул Хименес беше в основата на успеха на Фулъм при гостуването му на Съндърланд. Мексиканецът отбеляза два гола, а лондончани спечелиха с 3:1, като всички голове в мача паднаха след почивката.

"Котиджърс" сложиха край на серия от три поредни загуби в първенството и изпревариха днешния си съперник, като вече са десети в класирането. "Черните котки" пък допуснаха втора поредна домакинска загуба, след като доскоро нямаха поражение на своя стадион през този сезон.

Двата отбора не предложиха много през първата част, в която имаше само един точен удар. Красив изстрел на Ноа Садики бе спасен от Бернд Лено малко преди почивката. Домакините направиха две принудителни смени през първото полувреме.

Вторите 45 минути бяха доста по-различни. Съндърланд пропусна отлична възможност да поведе преди Раул Хименес да открие резултата в 54-ата минута. Той засече с глава центриране на Иуоби от ъглов удар. Малко по-късно мексиканецът удвои аванса на гостите от дузпа, отсъдена за нарушение на Брайън Броби срещу Калвин Баси. Съндърланд тръгна напред в опит да обърне мача и стигна до гол в 76-ата минута, когато Льо Фи се разписа от дузпа. Фулъм обаче стигна до трети гол пет минути преди края на редовното време след контраатака. Хари Уилсън напредна и пусна към Иуоби, който сложи точка на спора с технично прехвърляне на вратаря.

Снимки: Imago

