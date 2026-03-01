Леверкузен загуби още един десен бек

Байер (Леверкузен) загуби втори десен бек в рамките на седмица, след като Артур ще бъде извън игра за няколко седмици заради скъсана връзка на глезена, съобщиха от клуба.

Бразилецът получи контузията по време на равенството 1:1 в Бундеслигата в събота с Майнц. Той беше изнесен на носилка и заменен принудително на полувремето, а прегледите в болницата разкриха естеството на травмата.

От Леверкузен заявиха, че скоро ще бъде взето решение дали да бъде опериран Артур. Според спортното списание "Кикер" контузията слага край на сезона за играча.

Това е втора тежка контузия за 22-годишния бразилец, който малко след пристигането си през 2023 г. пропусна пет месеца поради мускулна контузия. Травмата му идва седмица след като друг десен бек, Лукас Васкес, получи контузия на прасеца.

Късен гол на Куанса спаси Байер от домакинска загуба

Леверкузен, който е на шесто място, се стреми към място в челната четворка в Бундеслигата, като по-късно през март ще се изправи срещу Арсенал на осминафиналите в Шампионската лига, а през април - срещу Байерн (Мюнхен) на полуфиналите за Купата на Германия.

