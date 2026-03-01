Популярни
Левски с шампионски обрат на "Герена" - на живо с отзивите след 4:3 над Локомотив (Сф)
  Марица 2022 с чиста победа срещу Дея спорт

  • 1 март 2026 | 19:05
Марица 2022 с чиста победа срещу Дея спорт

Волейболистките на Марица 2022 (Пловдив) записаха 4-а поредна и общо 9-а победа в женската "Demax+" лига, след като надиграха чисто като гости Дея спорт (Бургас) с 3:0 (25:10, 29:27, 25:22) в среща от 16-ия кръг на първенството, играна тази вечер.

По този начин пловдичанки се затвърдиха на 5-о място във временното класиране с 9 победи, 7 загуби и 27 точки. Дея спорт остава на предпоследната 9-а позиция с едва 2 победи, 14 загуби и 7 точки.

В предпоследния 17-и кръг от редовния сезон Марица 2022 ще гостува на ЦСКА, докато бургазлийки са отново домакини, но на Миньор (Перник). Мачовете са съответно в петък (6 март) от 16,00 часа и в неделя (8 март) от 17,00 часа.

