  2. Партизан (Червен бряг)
  3. Николай Боянов: Този полусезон ще бъде различен

Николай Боянов: Този полусезон ще бъде различен

  • 1 март 2026 | 13:14
  • 107
  • 0
Николай Боянов: Този полусезон ще бъде различен

Наставникът на Партизан (Червен бряг) Николай Боянов остана доволен от представянето на играчите си в последната контрола от зимната подготовка. Тимът му се наложи с 2:0 като гост на Левски 2007.

"Доволен съм от момчетата, вкараха доста старание и дори на моменти се виждаше настроение в играта ни. Не мога да кажа, че сме на 100% готови за първенството, но ще направим всичко възможно този полусезон да бъде по-различен. Само да сме здрави. Подготовката завършва позитивно.“, сподели Боянов.

В първия си официален мач Партизан гостува на Ком (Берковица) в събота, 7-ми март, от 15 часа.

