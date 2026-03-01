Популярни
  Sportal.bg
  Зимни спортове
  Далас надигра Нешвил в НХЛ

Далас надигра Нешвил в НХЛ

  • 1 март 2026 | 11:23
  • 159
  • 0
Далас надигра Нешвил в НХЛ

Джейсън Робертсън реализира в продължението, носейки победата на Далас с 3:2 срещу Нешвил в среща от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Уайът Джонстън се включи с гол и асистенция за обрата на домакините, а Нейтън Бастиан също реализира едно попадение за Старс, които изоставаха с 0:2 във втория период. Майкъл Бънтинг и Стивън Стамкос се разписаха за гостите от Нешвил.

Ню Йорк Рейнджърс се наложи над Питсбърг с 3:2 след изпълнение на дузпи в друг мач от вечерта в НХЛ. Винсънт Трочек отбеляза при дузпите, за да прекъсне тимът от Ню Йорк серията си от пет поражения.

Филаделфия спечели домакинството си срещу Бостън с 3:1, след като реализира два гола в началото на третия период и удържа гостуващия тим. Травис Конечни и Джейми Драйсдейл отбелязаха по едно попадение и асистенция, а Дан Владар направи 26 спасявания за Филаделфия, чийто отбор спечели два от трите си мача след паузата за Олимпийските игри.

Сан Хосе надигра Едмънтън с 5:4 като домакин, а Шакир Мухамадулин вкара победния гол за Шаркс. Майкъл Миса добави гол и асистенция за успеха на Сан Хосе.

Ню Йорк Айлъндърс надви Кълъмбъс като гост с 4:3 след продължение. Симон Холстрьом се разписа в продължението, а вратарят Иля Сорокин се отличи с 27 спасявания.

Ню Джърси се справи при гостуването си на Сейнт Луис с 3:1 в друг двубой от редовния сезон на НХЛ, в който Якоб Маркстрьом направи 25 спасявания. Девилс сложиха край на серията си от пет загуби.

Каролина надви у дома Детрайт с 5:2 след попадения на Тайлър Хол и Шейн Гостисбиър. Двамата добавиха и по две асистенции, докато Каролина удължи победната си серия на пет срещи.

В останалите мачове от вечерта в НХЛ Колорадо спечели домакинството си срещу Чикаго също с 3:1, Отава се наложи при гостуването си на Торонто с 5:2, а Монреал победи Вашингтон с 6:2 у дома, прекъсвайки серията от три победи за Кепитълс

Гостуващият Бъфало записа успех над Тампа Бей с 6:2, Лос Анджелис преодоля у дома Калгари с 2:0, докато домакинска победа взе и Сиатъл с 5:1 над Ванкувър.

