Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Джак Дела Мадалена срещу Карлос Пратес при завръщането на UFC в Австралия

Джак Дела Мадалена срещу Карлос Пратес при завръщането на UFC в Австралия

  • 1 март 2026 | 08:14
  • 140
  • 0

UFC се завръща в Пърт, Австралия, с основен двубой, който ще бъде оглавен от местния любимец Джак Дела Мадалена през май.

Бившият шампион на UFC в полусредна категория, Джак Дела Мадалена, ще се изправи срещу Карлос Пратес в основния дуел на вечерта UFC Fight Night, насрочена за 2 май в Пърт. Новината за двубоя беше официално обявена от UFC в събота, след като първоначално беше съобщена от ESPN.

Това ще бъде първата поява на Джак Дела Мадалена в октагона след загубата на титлата му от Ислам Махачев през ноември миналата година.

Преди поражението от дагестанеца Мадалена беше непобеден в UFC.

Сега той ще се опита да се върне на победния път, оглавявайки събитие в родния си град. От своя страна, Пратес се утвърди като един от най-вълнуващите бойци в полусредна категория в цялата организация. Той е в серия от две поредни победи след единствената си загуба в UFC – поражение с решение от Иан Гари.

След този неуспех Prates постигна впечатляващи победи над бившия шампион Леон Едуардс и Джиоф Нийл. Той ще се стреми към трети пореден успех, когато се изправи срещу Дела Мадалена през май.

След като основният двубой между Дела Мадалена и Пратес е потвърден, се очаква UFC да обяви и останалите срещи от бойната карта за събитието в Пърт през следващите седмици.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Три финала и седем български медала на Купа “Странджа”

Три финала и седем български медала на Купа “Странджа”

  • 1 март 2026 | 01:44
  • 658
  • 0
Георги Граматиков със загуба на турнир от Големия шлем в Ташкент

Георги Граматиков със загуба на турнир от Големия шлем в Ташкент

  • 1 март 2026 | 01:28
  • 443
  • 0
Невероятно! Жулиен Риков триумфира на SENSHI 30 GRAND PRIX във Варна

Невероятно! Жулиен Риков триумфира на SENSHI 30 GRAND PRIX във Варна

  • 28 фев 2026 | 23:35
  • 8469
  • 5
Цели 23 медала за България във ден от Bulgaria Open G2

Цели 23 медала за България във ден от Bulgaria Open G2

  • 28 фев 2026 | 21:03
  • 1144
  • 0
11 титли за България на турнира „Петко Сираков – Иван Илиев“

11 титли за България на турнира „Петко Сираков – Иван Илиев“

  • 28 фев 2026 | 20:51
  • 704
  • 0
Александър Йотовски: Обещавам нова кървава битка на MAX FIGHT!

Александър Йотовски: Обещавам нова кървава битка на MAX FIGHT!

  • 28 фев 2026 | 16:38
  • 470
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

  • 1 март 2026 | 07:07
  • 3375
  • 38
Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

  • 28 фев 2026 | 19:25
  • 112231
  • 731
Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

  • 28 фев 2026 | 21:25
  • 27201
  • 33
Арсенал и Челси в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

Арсенал и Челси в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

  • 1 март 2026 | 08:19
  • 662
  • 0
Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

  • 28 фев 2026 | 21:30
  • 25311
  • 38
Христо Илиев пред Sportal.bg: Петър Петров ми каза, че аз съм следващото лице на световния спринт

Христо Илиев пред Sportal.bg: Петър Петров ми каза, че аз съм следващото лице на световния спринт

  • 1 март 2026 | 07:35
  • 1886
  • 0