Джак Дела Мадалена срещу Карлос Пратес при завръщането на UFC в Австралия

UFC се завръща в Пърт, Австралия, с основен двубой, който ще бъде оглавен от местния любимец Джак Дела Мадалена през май.

Бившият шампион на UFC в полусредна категория, Джак Дела Мадалена, ще се изправи срещу Карлос Пратес в основния дуел на вечерта UFC Fight Night, насрочена за 2 май в Пърт. Новината за двубоя беше официално обявена от UFC в събота, след като първоначално беше съобщена от ESPN.

Това ще бъде първата поява на Джак Дела Мадалена в октагона след загубата на титлата му от Ислам Махачев през ноември миналата година.

Преди поражението от дагестанеца Мадалена беше непобеден в UFC.

Сега той ще се опита да се върне на победния път, оглавявайки събитие в родния си град. От своя страна, Пратес се утвърди като един от най-вълнуващите бойци в полусредна категория в цялата организация. Той е в серия от две поредни победи след единствената си загуба в UFC – поражение с решение от Иан Гари.

След този неуспех Prates постигна впечатляващи победи над бившия шампион Леон Едуардс и Джиоф Нийл. Той ще се стреми към трети пореден успех, когато се изправи срещу Дела Мадалена през май.

След като основният двубой между Дела Мадалена и Пратес е потвърден, се очаква UFC да обяви и останалите срещи от бойната карта за събитието в Пърт през следващите седмици.