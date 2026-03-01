Сехудо пребори Фейбър и предизвика Мераб

Популярни
  • 1 март 2026 | 09:29
  • 264
  • 0
Хенри Сехудо се завърна към корените си в борбата с категорична победа над Юрая Фейбър в основния двубой на събитието RAF 6, след което бързо насочи вниманието си към сблъсък със стария си съперник Мераб Двалишвили.

Сехудо доказа, че все още притежава завидна бързина, като многократно използваше хитър захват на глезена, за да свали Фейбър на земята. Макар Фейбър да демонстрира солидна защита на тепиха, той не успя да предприеме никаква офанзива и беше постоянно събарян от олимпийския златен медалист от 2008 г.

Сехудо приключи срещата с поредното светкавично събаряне за две точки, повеждайки с 11:0, което му донесе победа с технически туш. Веднага след това Сехудо не губи време и предизвика бившия шампион на UFC в категория петел, който седеше наблизо, след като беше обявен за участник в главното събитие на RAF 7 през април.

„Мераб Двалишвили, ти си следващият!“, извика Сехудо. „Не си ме победил. През април във Фили, ще те напляскам, Мераб. Подпиши договора. Ще те накарам да преклониш коляно!“

Двалишвили се усмихна широко, докато излизаше на сцената, за да се изправи лице в лице със Сехудо, преди да приеме предизвикателството му.

„Харесва ми. Обичам шоуто“, каза Двалишвили. „Това е най-доброто шоу в борбата. Аз не съм борец, но успях да съборя този джентълмен. Победих го в собствения му спорт. Сега това е борба, знам, че е голямо предизвикателство и съм готов. Абсолютно да [приемам предизвикателството му]. Да го направим!“

