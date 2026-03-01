Популярни
  Sportal.bg
  Бойни спортове
  Аутсейдерът Лонър Кавана триумфира в главния двубой на UFC Мексико

Аутсейдерът Лонър Кавана триумфира в главния двубой на UFC Мексико

  • 1 март 2026 | 07:33
  • 202
  • 0
Аутсейдерът Лонър Кавана триумфира в главния двубой на UFC Мексико

Лонър Кавана стъпи на вражеска територия и си тръгна с най-голямата победа в кариерата си, след като надделя над Брандън Морено в главния двубой на UFC в Мексико.

Англичанинът прие двубоя с кратко предизвестие и се изправи срещу двукратен бивш шампион в категория муха, но въпреки това демонстрира истинско хладнокръвие и солиден тактически план. Той дестабилизира Морено със светкавични лоу кикове, които нанесоха много щети на бившпия шампион. Кавана също така атакуваше ефективно главата на съперника си с боксови комбинации, които оставиха Морено окървавен и разбит след изтичането на 25-те минути.

В крайна сметка съдиите отсъдиха 49-46, 48-47 и 48-47 в полза на Кавана, който постигна победа с единодушно решение и поднесе изненадата, побеждавайки Морено пред родната му публика. Кавана не отстъпи нито за миг и нанесе много щети, като след края на битката Морено изглеждаше сякаш е преминал през петрундова война, докато Кавана изглеждаше почти невредим.

„Този момент... казах го и преди мача, живея за легендарни моменти“, заяви Кавана след победата. „Това е легендарен момент. Брандън е легенда. Двукратен световен шампион. Аз съм му голям фен. Гледах го, когато бях дете. Да се бия с него е невероятно.“

Впечатляващият успех на Кавана му донесе и бонус от 100 000 щатски долара.

Победата несъмнено разтърсва категория муха в UFC, като Кавана прави огромна крачка напред. 26-годишният лондончанин вече има 10 победи в 11 професионални срещи.

Ето как завършиха останалите битки от основната бойна карта:

Дейвид Мартинес победи Марлън Вера с единодушно съдийско решение

Кинг Грийн победи Даниел Зелхубер с ТКО, Рунд 2

Едгар Чаирес победи Фелибе Бунес с неединодушно съдийско решение

Иманол Родирегес победи Кевин Борхас с ТКО, Рунд 2

Сантиаго Луна победи Анхел Пачеко с единодушно съдийско решение

