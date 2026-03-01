Резултати от НХЛ

В нощта на 28-и февруари срещу 1-ви март (събота срещу неделя) се изиграха цели нови 12 мача от НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери в четирите дивизии са Тампа Бей Лайтнинг (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Вегас Голдън Найтс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Ню Йорк Рейнджърс - Питсбърг Пенгуинс 3:2* след продължение и дузпи - 2:2 (0:1 1:1 1:0) редовното време, 0:0 в продължението, 1:0 при дузпите

Филаделфия Флайърс - Бостън Бруинс 3:1 (0:0 0:0 3:1)

Сан Хосе Шаркс - Едмънтън Ойлърс 5:4 (3:1 0:1 2:2)

Сент Луис Блус - Ню Джърси Девилс 1:3 (0:0 0:2 1:1)

Колорадо Аваланч - Чикаго Блекхоукс 3:1 (0:1 1:0 2:0)

Кълъмбъс Блу Джакетс - Ню Йорк Айлъндърс 3:4* след продължение - 3:3 (1:0 2:3 0:0) в редовното време, 0:1 в продължението

Каролина Хърикейнс - Детройт Ред Уингс 5:2 (2:0 1:2 2:0)

Лос Анджелис Кингс - Калгари Флеймс 2:0 (0:0 1:0 1:0)

Монреал Канейдиънс - Вашингтон Кепиталс 6:2 (2:1 2:0 2:1)

Тампа Бей Лайтнинг - Бъфало Сейбърс 2:6 (0:4 1:1 1:1)

Торонто Мейпъл Лийфс - Отава Сенатърс 2:5 (1:1 1:4 1:0)

Далас Старс - Нашвил Предейтърс 3:2* след продължение - 2:2 (0:2 1:0 1:0) в редовното време, 1:0 в продължението

Сиатъл Кракен - Ванкувър Канъкс 5:1 (2:0 1:1 2:0)

Програмата на НХЛ ще продължи с още шест мача, като три от тях ще бъдат в рамките на настоящето денонощие, а другите три след полунощ и те започват с двубоя между Питсбърг Пенгуинс и Вегас Голдън Найтс от 20:00 часа българско време. Последна пък започва срещата между Анахайм Дъкс и Калгари Флеймс в 3:00 часа.