ЦСКА ще опита да продължи серията си срещу предпоследния Септември – на живо със съставите
  Влади Зографски завърши на 25-о място ски полетите в Бад Митерндорф, Домен Превц спечели 12-а победа

Влади Зографски завърши на 25-о място ски полетите в Бад Митерндорф, Домен Превц спечели 12-а победа

  • 28 фев 2026 | 16:42
  • 304
  • 0
Влади Зографски завърши на 25-о място ски полетите в Бад Митерндорф, Домен Превц спечели 12-а победа

Владимир Зографски завърши на 25-о място, а Домен Превц записа 12-ата си победа в Световната купа по ски скокове, след като завърши на първо място в полетите в Бад Митерндорф. Така словенецът увеличи още преднината си в класирането пред Рьою Кобаяши, който днес бе едва осми.

Превц изоставаше от Щефан Ембахер след първите скокове, но го изпревари с втория и завърши със 433 точки, 1.1 повече от австрийския му съперник. Йонас Шустер пък зае третото място с 401.1 точки, записвайки първи подиум от началото на сезона.

Освен почти сигурен носител в Световната купа, през тази година Превц спечели индивидуалното състезание на Световното първенство по ски победи, турнира "Четирите шанци" и олимпийската титла на голяма шанца. На малката победител бе Филип Раймунд, който днес бе шести.

Зогрфски, 13-и в класирането за Световната купа, записа полети на 198.5 и 185 метра, за да завърши състезанието със сбор от 345.4 точки. Той е на 25-о място, но с позиция пред сребърния медалист от Световното първенство по ски полети Мариус Линдвик.

